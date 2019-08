Cómo descargar e instalar complementos en WoW Classic

Ya falta poco para World of Warcraft Classic.

El MMORPG (siglas en inglés de videojuegos de rol multijugador masivos en línea) de 15 años vuelve a sus raíces, cuando el espíritu de la comunidad y el servidor en el que juegas significan algo.

Gracias a Blizzard y los defensores del servidor privado Nostalrius, el lanzamiento de Classic les dará a las y los jugadores la oportunidad de volver a jugar uno de los juegos más legendarios de la historia.

Pero las cosas serán un poco diferentes esta vez y los complementos ocuparán un lugar central. En el pasado, solo los fans más dedicados de los niveles, las bandas y los PvP optaban por los complementos. Es posible que el jugador ocasional haya instalado un complemento o dos, pero son cifras de novatos.

Los complementos son una práctica estándar en Batalla por Azeroth. Si no estás aplicando un conjunto completo de complementos, modificando la apariencia de tu interfaz de usuario y utilizando herramientas para minimizar al máximo tu DPS (daño por segundo), sinceramente… te estás perdiendo de mucho.

¿Pero cómo se descargan e instalan los complementos en WoW Classic? Es lo mismo de siempre.

Hallarás una larga lista de complementos compatibles en varios sitios web. Curseforge probablemente tenga la mayor selección de complementos, pero Wowinterface y Willitclassic/ también son muy buenos.

Una vez que hayas encontrado el complemento deseado, haz clic en descargar y extrae el archivo ZIP a tu carpeta de complementos de WoW Classic.

Podrás hacerlo navegando hasta el archivo de complementos, haciendo clic derecho sobre él y eligiendo Extraer todo (Extract All). A continuación, busca tu carpeta de World of Warcraft (Archivos de programa o Program Files (x86)), elige _classic_ (no _retail_), haz clic en Interfaz (Interface) y, finalmente, en Complementos (AddOns).

Cuando hayas extraído los archivos a tu carpeta de complementos, inicia sesión en WoW Classic y tus complementos deberían aparecer en la parte inferior izquierda de la pantalla de tu personaje.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 26 de agosto de 2019.