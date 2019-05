Cómo desbloquear iKONIK, la exclusiva skin de Fortnite para Samsung

Hay una nueva skin de Fortnite: Battle Royale exclusiva para las y los jugadores que posean un smartphone de Samsung. Esta vez, solo quienes ordenen o compren un teléfono de la serie Galaxy S10 desbloquearán la apariencia exclusiva.

Incluida con la compra del Galaxy S10 las y los jugadores obtendrán la apariencia de personaje inspirada en la banda de K-pop iKON, el atuendo de iKONIK y el emote de baile Scenario. La skin está basada en el cantante surcoreano Jung Chanwoo, y el emote Scenario se basa en los movimientos de baile que los músicos de iKON crearon para sus canciones.

Las y los jugadores que compren un Galaxy S10e, S10 o S10 + deberán aplicar ciertos pasos para reclamar su atuendo y emote exclusivos en su cuenta de Epic.

Compras habilitadas

No todas las compras de la serie Galaxy S10 permitirán a las y los jugadores desbloquear estos artículos estéticos exclusivos. Samsung solo informa que la compra deberá realizarse en las tiendas participantes para obtener los artículos, pero no especifica cuáles negocios son.

Las y los jugadores que compren directamente en la tienda de Samsung seguramente recibirán estos elementos. De lo contrario, es más seguro consultar con la tienda que venda el dispositivo para saber si está participando de esta promoción. Las tiendas en línea probablemente tengan algún indicador de que son participantes.

Cómo desbloquear el atuendo iKONIK

El atuendo iKONIK ya se puede desbloquear desde que los teléfonos Galaxy S10 se lanzaron el 8 de marzo. Las y los jugadores deben usar uno de estos smartphones para poder desbloquearlo.

Fortnite deberá descargarse a su celular Samsung S10 desde la página web de Epic Games y lanzar el juego. Luego, deben iniciar sesión normalmente en la cuenta de Epic Games en la que desean tener el atuendo después de reclamarlo.

Ve a la pestaña Tienda y el equipo de iKONIK debería estar allí. Ábrela y reclama el artículo, que debería encontrarse en la pestaña de tu Casillero, bajo Cuenta y Equipo. Si no has registrado una tarjeta de crédito en tu cuenta de Epic Games, deberás hacerlo para continuar, y Samsung dice que no se te cobrará a tu tarjeta de crédito.

Si la cuenta de Epic Games que usas para reclamar el artículo es la misma que utilizas para jugar en otras plataformas, el equipo también estará disponible en estas otras plataformas.

Todos los jugadores tienen hasta el 31 de diciembre para comprar un S10 a una tienda participante y reclamar el atuendo de iKONIK. Todas las compras realizadas después de este período no vendrán con esta oferta, y las y los jugadores que no reclamen el equipo antes de esa fecha también perderán su derecho a reclamar el artículo.

Esta oferta de skin para el Galaxy S10 comenzó el 8 de marzo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bhernardo Viana el 5 de marzo de 2019.