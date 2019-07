Blizzard responde a las críticas tras cambiar el diseño de 8 cartas de Hearthstone

El parche más reciente de Hearthstone irritó a las y los fans porque Blizzard Entertainment actualizó el diseño artístico de ocho de sus cartas más antiguas en lo que pareció ser un intento de eliminar algunas de las imágenes más provocativas del juego. El desarrollador respondió el miércoles a a la reacción adversa de la comunidad, señalando que el estándar artístico moderno del juego fue el motivo para actualizar estas cartas más antiguas y obsoletas.

Como parte del mantenimiento habitual que viene con los parches de Hearthstone, ocho de las cartas más antiguas del juego recibieron actualizaciones estéticas. Pero estos cambios no fueron solo simples retoques; la mayoría de los cambios apuntaron a partes específicas del aspecto de las cartas, como salpicaduras de sangre y poses sensuales.

En particular, Succubus, que era un demonio femenino vestido de manera provocativa, fue reemplazada por Felstalker, una criatura demoníaca de cuatro patas del universo de World of Warcraft. Aunque la carta en sí ya no tiene el nombre ni la ilustración de la original de Succubus, Felstalker tiene las mismas estadísticas, tipo y efectos.

Comprensiblemente, la comunidad de Hearthstone no recibió estos cambios con beneplácito. Algunos fans incluso acusaron al desarrollador del juego de censurar sus obras de arte más antiguas para cumplir con las normas de China, mientras que otros especulaban que Blizzard simplemente apuntaba a apaciguar a un público más joven.

Sin embargo, Blizzard asegura que ninguna de estas teorías tiene peso. Hablando con PCGamer, el diseñador de Hearthstone, Dave Kosak, afirmó que las cartas se actualizaron para adaptarse mejor a los estándares de arte modernos del juego. Otro portavoz del desarrollador compartió esa opinión cuando habló con Kotaku y mencionó la evolución de la identidad del juego a lo largo de los años como el razonamiento detrás de la necesidad de actualizar el aspecto visual.

Las y los fans hallarán la lista completa de actualizaciones de cartas en el conjunto de notas del parche más reciente del juego.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Rachel Samples el 3 de julio de 2019.