Bebe es el primer jugador de Dota Underlords en superar los 10 mil puntos MMR

Dota Underlords tiene casi 2 mil jugadores en el nivel Lord of White Spire (Señor de la Aguja Blanca), pero el streamer coreano Kim «bebe872» Kyuyeon es el verdadero Señor de todos ellos.

Acaba de convertirse en el primer jugador en superar los 10 mil puntos de emparejamiento de nivel en Underlords, manteniéndose en la cima de las tablas de clasificación del juego. Las y los fanáticos registraron el momento en que alcanzó y superó este hito mientras transmitía en Twitch.

Bebe reaches 10k MMR in Underlords with sick TB3 + Warlock Clip of bebe872 Playing Dota Underlords – Clipped by Bittermandel

Bebe estaba jugando una combinación de cuatro unidades Scrappy, tres Warlock y dos Demon Hunter en el combate que ganó para alcanzar los 10 mil puntos MMR (sistema de clasificación de nivel de habilidad). Tenía una poderosa primera línea de cuatro héroes de tres estrellas con Terrorblade, Timbersaw, Tinkers y Clockwerk, junto con Necrophos, Disruptor y Alchemist como sus principales unidades de apoyo.

Antes de alcanzar esta marca, los jugadores no sabían si era posible obtener más puntos que eso. Pero Bebe continuó jugando variantes de construcciones Scrappy durante su stream y superó los 10.200 puntos MMR.

Bebe es un Lord of White Spire, que es el nivel más alto que puede tener un jugador en Underlords. No hay divisiones en este nivel, a diferencia de los demás niveles del juego. Una vez que un jugador llega a Lord, no puede ser degradado y, en cambio, se le agrega a una tabla de clasificación global donde se clasifica según la cantidad de puntos MMR que tiene en comparación con otros Lores, que es similar al rango Leyenda en Hearthstone. Bebe es lo mejor de los mejores en Underlords.

Su logro incrementó su número de espectadores simultáneos en Twitch. Antes de eso, su número máximo de espectadores en los últimos 30 días fue de 1.500, mientras que fueron más de 2.500 el día que superó los 10 mil puntos MMR.

Bebe también es un jugador de Auto Chess de alto rango, pero la mayor parte del tiempo ha estado transmitiendo mientras juega a Underlords.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bhernardo Viana el 5 de agosto de 2019.