Amaz fue descalificado del Gran Premio de Magic: The Gathering en Las Vegas

El streamer profesional de Hearthstone y jugador de Magic: The Gathering (MTG), Jason “Amaz” Chan, fue descalificado por una ofensa no relacionada con el juego el pasado fin de semana en el torneo Gran Premio (GP) en Las Vegas.

Luego de casi quedar entre los ocho primeros jugando Modern en el Gran Premio de MTG en Las Vegas, Amaz fue declarado no apto por un incidente con un juez. Amaz explicó en Twitter por qué fue descalificado (desde su perspectiva) y por qué siente que la medida no se justifica.

Amaz on Twitter DQ’d from GP Vegas, here’s my statement Read: https://t.co/drv8xIAKbL

Según Amaz, decidió atravesar el área de juego en su camino hacia el tablero de emparejamientos para su 15a. ronda después de sufrir una derrota que impidió que se ubicara entre los ocho primeros en el GP de Las Vegas.

Amaz fue detenido por un juez (Eric Kubo) que le pidió que tomara el camino largo. Ignorando al juez, intentó seguir su camino, lo que resultó en un supuesto golpe. Entonces Kubo detuvo a Amaz y le preguntó por qué lo empujó.

«Al darme cuenta de mi error, le dije lo siento, iré por el otro lado», señaló Amaz. «Cuando me estaba alejando me detuvo y siguió preguntándome», añadió.

Según Amaz, Kubo habría respondido diciendo «¿quién en el mundo empujaría a alguien así?», y luego procedió a agarrar a otro juez del piso para investigar más.

Amaz finalmente fue a jugar la partida de la ronda 15 mientras la investigación continuaba, esta vez con participación del juez principal. Una vez que terminó la partida, Amaz fue interrogado por el juez principal y Mashi Scanlan, de Channel FireBall (organizadores de los eventos de MagicFest y GP en Las Vegas). Después de escuchar la versión de Amaz, el juez principal decidió descalificarlo del evento por conducta agresiva.

Amaz admite que se equivocó al tratar de pasar por la zona de juego, pero también siente que la situación debería haberse resuelto tras su disculpa.

«Realmente creo que la situación podría haberse detenido después de la disculpa», dijo Amaz. “También creo que vincular el contacto físico con conducta agresiva es mucho. Tengo mucho miedo de tocar accidentalmente a un juez ahora después de este incidente», expresó.

Desde la perspectiva de Amaz, la descalificación parece una medida extrema. Pero técnicamente hay tres versiones en esta historia: la de Chan, la de Kubo y el juez principal, y la de testigos del intercambio.

CFB o Wizards of the Coast aún no hicieron declaraciones al respecto, pero según un usuario de Reddit, lo que dijo Amaz no se corresponde a lo que ellos presenciaron.

«Literalmente lo vi hacerlo», aseguró el usuario de Reddit. «Me asombró y no podía creer lo que hizo… le dio de lleno a este juez (que era un tipo más grande)», añadió.

Esta es una situación en la que todos pierden. Si WotC decide no actuar, podría romper la relación con Amaz e irritar a la comunidad de MTG. Y si WotC apoya a Amaz, hará que los jueces y CFB parezcan incompetentes por haber escalado la situación.

MagicFest Las Vegas tuvo una buena cantidad de altibajos durante el fin de semana. Desde el innovador evento Command Zone hasta la presunta trampa del profesional Brian Weissman durante el torneo paralelo de Old School, muchos en la comunidad de MTG no están seguros si celebrar o disgustarse.

Por ahora, ni WotC ni CFB hicieron declaraciones sobre la descalificación de Amaz del MTG MagicFest en Las Vegas ni respondieron a su declaración en Twitter.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 26 de agosto de 2019.