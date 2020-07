Tu tienda personalizada vuelve al cliente de League of Legends

Es hora de comprar aspectos raros pero baratos en League of Legends. Tu tienda personalizada ha vuelto.

Los jugadores pueden encontrar la tienda personalizada al abrir el cliente de League of Legends al seleccionar el pequeño icono que hay a la izquierda del de la tienda (brillará en el caso de que no la hayas abierto todavía). A partir de ahí, simplemente selecciona cada carta que revelará seis aspectos diferentes de los campeones que más has jugado a lo largo de los últimos seis meses.

Captura de pantalla vía Riot Games

Los aspectos Legendarios y Definitivos no estarán disponibles en la tienda. Los jugadores pueden comprar aspectos que no estén disponibles en la tienda, pero los de legado precisamente no son baratos.

Históricamente una rebaja incluía un aspecto Legendario. Por ejemplo, del 17 de octubre al 19 de noviembre las ofertas de Riot permitieron que un aspecto Legendario fuera comprado en la tienda personalizada. Este evento volvió a tener lugar en la tienda personalizada por el décimo aniversario de League of Legends. Sin embargo, no parece que los aspectos Legendarios vuelvan a estar disponibles en la tienda personalizada.

Algunos aspectos no son comprables en la tienda normal. Aspectos limitados, de lote o de recompensas no están disponibles por ejemplo. Sin embargo, ya que la mayoría de los aspectos pertenecen a campeones dominados por parte de los jugadores, los usuarios pueden obtener fácilmente un buen aspecto de sus personajes favoritos.

De todas formas, los aspectos están disponibles durante un tiempo limitado. Estos aspectos volverán a sus precios normales el 17 de agosto a las 18:00 CET (11:00 CT), así que compra mientras puedas.

Artículo publicado originalmente en inglés por George Geddes en Dot Esports el 23 de julio.