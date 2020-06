TSM barre a 100 Thieves tras uno de los partidos más frenéticos del Summer Split 2020 de la LCS

Para muchos, los domingos son día de relax y descanso, pero aquellos que entraron a ver el partido de TSM contra 100 Thieves ayer, vivieron una auténtica montaña rusa de partido, una fiesta de proporciones épicas para los fans de ambos equipos de League of Legends.

Esta vez, fue TSM que salió vencedor. Les costó 48 largos minutos, varios throws, y muchas teamfights intensas para conseguir esa victoria. El mid laner de 100 Thieves, Tommy ‘Ryoma’ Le también le dedicó muchísimo esfuerzo a su Azir y le puso las cosas muy difíciles a TSM en la partida.

Desde los robos de Nashor de Ryoma, a los ganchos de Blitzcrank por parte de Biofrost, esta partida tuvo todo lo que podría querer cualquier fan de una partida clásica norteamericana entre dos rivales. No fue, ni mucho menos, una partida limpia, y hubo varias instancias en las que cada equipo cometió errores grandísimos en cuanto a ser cazados, overextendeando, y tomando decisiones a nivel individual muy malas.

El enfrentamiento finalmente se decidió, como no podía ser de otra manera, por un backdoor de la estrella mid laner de TSM, Bjergsen, en uno de los finales más anticlimáticos de lo que llevamos de temporada. A pesar de ello, la partida estuvo repleta de acción, con varias teamfights increíbles que mantuvo a todos los espectadores al borde de la silla.

TSM y sus fans recibirán esta victoria – y su primera semana 2-0 – con los brazos bien abiertos. Sin embargo, es importante anotar que este enfrentamiento demostró que este roster aún tiene mucho sobre lo que trabajar en cuanto a su poder de decisión como conjunto, así como en sus habilidades comunicativas. Por suerte para los fans, podrán seguir mejorando a medida que va avanzando el split para que la cima de la clasificación se vuelva algo más competitiva.

Este partido estuvo al alcance de 100 Thieves, pero unas cuántas malas calls acabaron por costarles esa victoria. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga – Ryoma se lució y mostró una mejora significativa de sus mecánicas y la confianza que tiene en si mismo. Terminó la partida con nueve kills, y respondió a todos los que le criticaron que no han parado de alimentarse de sus malas actuaciones hasta ahora.

Ahora, TSM se enfrentará la semana que viene a Counter Logic Gaming, que actualmente está en un tercer puesto de la clasificación, y ha mostrado también una mejoría significativa en relación al último split. Este equipo supodrá una prueba importante para un roster que aún está buscando la consistencia en su propio gameplay.

100 Thieves, por otro lado, se encuentran en un noveno puesto con un récord 1-5. Tendrán la oportunidad de recuperarse cuando se enfrenten a Golden Guardians y Team Dignitas. Ambos oponentes también están sufriendo a la hora de conseguir victorias esta temporada, así que 100 Thieves podrían encontrar un impulso con un par de victorias la semana que viene.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 28 de junio de 2020.