Top Esports reclama el primer puesto de la LPL tras una dominante victoria contra DMO

Top Esports ha vuelto a la primera posición en el Summer Split de la LPL tras una victoria dominante por 2-0 contra Dominus Esports.

Ambos carries de TES obtuvieron los premios a mejores jugadores del partido. Yu «JackeyLove» Wen-Bo tuvo los honores tras una actuación con Ezreal en la que quedó 10/1/8, mientras que Zhuo «Knight» Ding lo ganó con Zoe en la calle central.

Taking down DMO tonight with a 2-0💪



Game 1 MVP: JackeyLove

Game 2 MVP: knight#TESfighting pic.twitter.com/l8EUHHutS0 — TOPESPORTS (@TOP_Esports_) July 23, 2020

La serie empezó con una presión muy grande sobre la calle inferior de TES. A los tres minutos DMO intentó asediar JackeyLove y su apoyo. Sin embargo, un temprano y acertado Teletransportar de Knight salvó al dúo.

Aunque DMO intentó anular la zona inferior del mapa, no tuvo éxito. TES estuvo preparado todo el rato y defendió su calle inferior. A pesar de no obtener ningún asesinato, la presión de DMO permitió que el equipo asegurara el Dragón de Océano. Sin embargo, esto no tuvo demasiado impacto a largo plazo.

Tras intercambiar dos asesinatos, los equipos decidieron iniciar una pelea muy fuerte en la calle superior sin ningún objetivo presente. TES procedió a conseguir el Barón Nashor y cerrar el primer mapa de la serie de forma dominante.

La segunda partida fue mucho más pasiva ya que ambos conjuntos fueron más conservadores. Aunque DMO intentó escalar más que TES, volvió a fallar ya que Top Esports mató más súbditos y fue más eficiente con los objetivos neutrales.

Tras estar detrás en términos de asesinatos pero delante en oro, TES se centró en el Barón Nashor. El conjunto limpió toda la visión de la zona e hizo una trampa a DMO. El Barón estaba muerto antes de que DMO se pudiera dar cuenta de lo que sucedía. TES se giró y aseguró varios asesinatos que le llevaron por el camino de la victoria.

Actualmente TES va 10-1 en el Summer Split de la LPL, mientras que DMO 1-11.

El siguiente partido de TES es contra Invictus Gaming. El ganador finalizará la octava semana de la LPL como líder de la competición. Los campeones del mundo han mejorado drásticamente en los últimos partidos y puede que sea capaz de acabar con la dominación de TES.

Puedes ver el encuentro el domingo a las 13:00 CET (06:00 CT) en el canal de Twitch oficial de la LPL de Riot Games.

Artículo publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco en Dot Esports el 23 de julio.