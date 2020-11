T1 promociona a Zeus al primer equipo

T1 아카데미 소속 "Zeus" 최우제 선수가 T1 1군의 새로운 탑 라이너로 콜업 되었습니다. 뛰어난 유망주의 합류를 환영해주세요.



We're thrilled to announce that Choi "Zeus" Woo Je has been called up to join the team. Please look forward to his new journey.#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/V7dbel7lrM