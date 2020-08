T1 gana el último partido del Summer Split de la LCK contra DRX

2020 LCK SUMMER Match 89 – Game 03 vs DRX



정규시즌 마지막 경기는 팬분들의 응원에 힘입어 승리로 장식하였습니다.

다가오는 플레이오프에서 뵙겠습니다.



Finished off our last match with victory.

We’ll see you guys at the Playoffs.#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/07yMeJCBL5