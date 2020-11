T1 ficha a Keria como apoyo titular para 2021

기쁜 소식을 전해드립니다.

T1의 새로운 서포터로 "Keria" 류민석 선수가 팀에 합류하였습니다. 류민석 선수의 새로운 출발을 함께 축하해주세요.



We're thrilled to announce that Ryu "Keria" Min-seok will be joining T1 for 2021. Please welcome Keria to the T1 Family!#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/nubuqHXqRu