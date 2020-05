Riot explica por qué no ha traído de vuelta a League of Legends más modos de juego únicos en eventos

Si estás esperando nuevos modos de juego en League of Legends, lo más seguro es que no quieras leer esto. Riot Games ha explicado por qué estos tipos de modo no han vuelto en una publicación de Ask Riot.

«Modos como estos dan un giro único a la experiencia de juego principal de League of Legends, pero no mantienen la atención demasiado» declaró Riot. «En otras palabras, los jugadores están excitados en probar los nuevos modos de juego pero vuelven rápidamente a la Grieta del Invocador cuando la novedad ya ha acabado».

Imagen vía Riot Games

Aunque los modos de juego PvE que llegaron con los eventos de Odisea y Guardianas de la Galaxia fueron divertidos al principio, los jugadores eran capaces de ganar las partidas fácilmente. Como resultado no había demasiado valor en seguir jugando y la gente volvía a las partidas clasificatorias.

Según Riot ARAM y Teamfight Tactics han sido los dos únicos modos de juego que se han mantenido relativamente estables desde su lanzamiento. ARURF vio mucha gente saltar hacia el modo durante su estreno, pero luego perdió su popularidad entre los jugadores. Todo el resto de modos de juego han sufrido un bajón después de sus primeras semanas disponibles.

Últimamente Riot ha encontrado el balance correcto para implementar modos de juego cuyas horas de desarrollo valgan la pena en relación al tiempo que los jugadores le dedican. Si el modo de juego no vale la pena con todos los recursos dedicados y riesgos tomados, lo más probable es que sea desechado.

Sin embargo, Riot ya conoce las quejas existentes alrededor de los diferentes modos de juego de los distintos eventos. Más allá de incluir modos de juego alternativos con cada evento, los desarrolladores trabajarán en mejoras en los Pases de Evento y en las variedades de las misiones.

Artículo publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra en Dot Esports el 21 de mayo.