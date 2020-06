Rekkles: «Prefiero que [Riot] actualice los ADC y no que lance más nuevos»

En un livestream de Twitch ayer, el finalista del Campeonato Mundial de League of Legends y ex campeón de la LCS de la UE, Rekkles, expresó su opinión sobre los últimos lanzamientos de AD carries.

«Prefiero que [Riot] actualice los ADC y no que lance más nuevos», afirmó el tirador de Fnatic. «Simplemente va a pasar lo que sucedió con Aphelios y Senna, cuando los más viejos están tan anticuados que ya no se pueden jugar, y los más nuevos son tan [nuevitos] que siempre se jugarán… Si pudiera jugar a Vayne cada partida me encantaría», comentó.

Más tarde siguió reconociendo que si bien los ADC más antiguos tienen conjuntos de habilidades interesantes, no son rivales para los últimos kits que se han lanzado. Rekkles se refirió a Jhin como ejemplo, diciendo que aunque el tirador tiene un kit «demencial» y único, el jugador de Fnatic cree que jugar a Jhin «no se siente como si jugaras a League of Legends en 2020″.

Riot Games tenía algunos límites en los kits lanzados en el pasado, pero sus últimos lanzamientos de Sett, Senna y Aphelios parecen haber superado eso. Los campeones antiguos parecen salidos del pasado ya que no pueden resistir los diseños propios del presente.

Si bien los reworks menguarán el disfrute de cierto tipo de jugador que adora jugar solo a X campeón de X forma, son necesarios para reflotar a ciertos campeones que quedaron marginados del juego en los últimos años. No todas las actualizaciones tienen éxito, pero entender qué hace que un campeón sea divertido e interactivo y aprovecharlo es un buen comienzo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco el 14 de junio de 2020.