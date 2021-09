Primeras reacciones a los grupos de Worlds 2021: ¿Qué pinta tiene cada equipo?

El escenario está listo para los 22 equipos del League of Legends World Championship de este año. El sorteo de grupos ha permitido a cada uno de los contrincantes del evento de echar un primer vistazo a su próximo desafío.

Los 10 equipos de la fase Play-In se enfrentarán para los cuatro puestos finales en el main event del torneo, mientras que los 12 equipos restantes competirán en Worlds habiendo sido calificados para la fase de grupos. Como resultado, pasarán de la ronda preliminar del torneo, pero tendrán más tiempo para hacer frente al desafío que presentan sus contrincantes.

A solo dos semanas del comienzo del torneo, hay tiempo de sobra para diseccionar e inevitablemente sobre-analizar cada grupo, tanto en la fase de Play-In como en el main event de Worlds. Con casi dos docenas de equipos preparados a la línea de salida, hay espacio de sobra para teorías y análisis. Estas son algunas de las primeras impresiones tras el sorteo de grupos de Worlds 2021.

Los dos mejores equipos de Worlds están en el mismo grupo

Foto de Riot Games

Solo se ha dado el caso una vez que dos equipos campeones de Worlds se han visto enfrentándose en la misma fase de grupos de Worlds – en 2019 cuando Fnatic y SK Telecom T1 acabaron por sorteo en el grupo C. Nunca antes, sin embargo, han estado los dos anteriores campeones en el mismo grupo. Además, FunPlus Phoenix y DWG KIA podrían ser los mejores equipos de todo el tornio. Si esos dos equipos no abren el torneo con un bo1 clásico (que además, de alguna manera, también serviría como preámbulo a la gran final), estaríamos realmente sorprendidos.

Es difícil colocar la etiqueta de ‘grupo de la muerte’ en el grupo A (principalmente porque los grupos no están cerrados del todo). Sin embargo, con DWG KIA y FunPlus Phoenix poniendo techo al grupo, es difícil de creer que Rogue y el equipo qualifier de Play In de grupos (que seguramente será Cloud9 si llegan a acudir a pesar de las restricciones regionales) tengan una oportunidad de sobrepasar a los campeones de las últimas dos ediciones de Worlds. Hay que recordar que ambos de esos equipos campeones han mantenidos intactos a cuatro de los cinco jugadores que componen sus rosters desde sus últimas victorias. La fase de grupos debería ser un ligero inconveniente para ambos equipos que tienen puesta la mira sobre un destino mucho más prestigioso.

El grupo C es simultáneamente el ‘grupo de vida’ y el grupo de la muerte’

Foto de Riot Games

A simple vista, el grupo C no parece demasiado difícil para la mayoría de equipos a la hora de salir de él. Sin embargo, cuando nos percatamos de que PSG Talon, Fnatic, y Royal Never Give Up están todos relativamente igual en términos de nivel de skill y experiencia profesional, se convierte en el grupo más competitivo del torneo. A pesar de que ninguno de esos equipos ganan el mismo mérito que los equipos ganadores de sus regiones respectivas, cada uno de ellos podría realizar un run profundo en el torneo, junto con otros campeones de Worlds.

Además, si Hanwha Life Esports consigue salir de la fase Play-In, se verán automáticamente en el grupo C debido a las restricciones inter-regionales. Los cuatro equipos son equipos de nivel de cuartos de final considerando su techo de skill, pero la mitad de ellos no llegarán a más que la fase de grupos. Sin importar qué dos equipos salen del grupo C, los otros dos que se queden fuera sin duda caen en la categoría de ‘rival respetable’.

La ventana está abierta para los equipos de occidente

Foto de Colin Young-Wolff via ESPAT/Riot Games

El sorteo de la fase de grupos ha sido relativamente favorable para los equipos de occidente. Equipos de la LEC y de la LCS han sido colocados en grupos en los que tienen la oportunidad de avanzar a los cuartos de final. Sobre papel, MAD Lions y Team Liquid ambos podrían enfrentarse con facilidad a Gen.G en el grupo D, mientras que Fnatic debería ser capaz de mantenerse frente a PSG Talon y RNG en el grupo C. Incluso 100 Thieves podría ser capaz de robarle un mapa o dos a EDward Gaming y a T1 en el grupo B, ya que no ha habido demasiadas diferencias históricas en talento individual entre el mejor de Norteamérica y el tercer mejor equipo de Corea. Desde 2016, los terceros de Corea han mantenido una ligera ventaja 4-2 sobre los campeones norteamericanos en Worlds.

Rogue es el equipo definitivo de occidente enfrentándose a la batalla suprema frente a DWG KIA y FunPlus Phoenix. Durante sus runs de campeonato de 2020 y 2019, respectivamente, DAMWON y FPX tuvieron un récord combinado de 12-3 frente a los equipos europeos, con DAMWON robándole dos partidas a Rogue durante la fase de grupos del año pasado. Dicho esto, hay una razón de peso por la que el jungla de G2 Esports, Jankos, que sacó los nombres de los equipos del cuenco ayer, reprimió la risa cuando salió Rogue junto con los dos campeones más recientes de Worlds.

Nuestra opinión? MAD Lions y Liquid tienen la mejor oportunidad de entre todos los equipos europeos y norteamericanos para llegar a cuartos de final, mientras que 100 Thieves y Fnatic tienen una buena probabilidad de avanzar considerando sus rivales directos. En cuanto a Rogue y Cloud9, las diferencias entre ellos y sus oponentes son enormes en papel, pero diferencias incluso más grandes han llegado a desaparecer en anteriores torneos.

Ninguno de los top seeds está en un lugar seguro

Foto de Riot Games

El campeonato de Worlds de este año es el torneo más competitivo del League of Legends profesional que hemos visto nunca. Ya está. se ha dicho. Normalmente, los fans y los analistas miran a los campeonatos de Worlds en perspectiva y los etiquetan de ‘torneos con un equilibrio competitivo’, pero rara vez ha estado el escenario de Worlds tan igualado antes incluso de que de comienzo el primer draft.

Por primera vez desde la edición de Worlds de 2014 (o incluso de 2013), no hay un claro favorito antes de que de comienzo el torneo. Obviamente, se podría debatir este punto por los equipos top seed como DWG KIA y EDward Gaming, pero realisticamente hablando, la mayoría de los equipos de las mayores regiones del League of Legends competitivo en el torneo de Worlds tienen una oportunidad, no solo de hacer un run profundo hasta el bracket, sino de pontencialmente poder ganar el torneo.

Con eso en mente, no sería algo fuera de lugar ver a uno o más de los equipos del grupo de ayer quedarse fuera de los cuartos de final. Si algunos de los siguientes como Liquid, 100 Thieves, T1 y otros juegan al máximo de su potencial, algunas de las mayores ligas de campeones podrían no llegar a la fase de bracket.

El campeonato mundial de Worlds 2021 dará comienzo el próximo 5 de octubre a las 6am CT.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Michael Kelly el 22 de septiembre 2021.