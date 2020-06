Origen gana a Fnatic de la mano de los 11 asesinatos de Upset con Ezreal

Tras otra excitante partida de League of Legens, Origen ha obligado a Fnatic a volver a empezar de cero tras ganarles en el Partido de la Semana de la LEC.

En esta ocasión Fnatic jugó con Soraka y Leona en la calle inferior mientras que Origen mantuvo un dúo mucho más estándar con Ezreal para Elias «Upset» Lipp y Thresh para Mitchell «Destiny» Shaw.

Desafortunadamente para los fans de Fnatic, la composición de Origen obtuvo mucho más poder a medida que los minutos pasaban y fue demasiado peso que aguantar para Martin «Rekkles» Larsson y compañía.

Simplemente no hubo demasiado daño por parte de Fnatic para poder contrarrestar la primera línea de Origen. Aunque Soraka podía curar a sus compañeros de equipo en múltiples ocasiones, no tener a Rekkles bajo los mandos de un tirador convencional redujo el poder de Fnatic en las peleas grupales. Esta no es la primera ocasión en la que el equipo no ha conseguido tener éxito con una composición más ortodoxa. Fnatic probó anteriormente la Soraka en la calle inferior contra MAD Lions y también perdió.

El encuentro demostró que Rekkles es y será el seguro de vida de Fnatic en los compases finales de las partidas y que debe jugar con tiradores convencionales para poder tener éxito. Sin él haciendo daño en las escaramuzas el equipo no parece tan fuerte como sus anteriores resultados lo reflejan.

Mientras tanto, Origen ha vuelto después de una primera semana decepcionante. Su confianza deberá estar por las nubes tras vencer a Fnatic. El equipo deberá aprovechar el impulso para la tercera semana, ya que se enfrentarán a un MAD Lions en forma.

La LEC continuará la semana que viene el próximo viernes 26 de junio.

Artículo publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra en Dot Esports el 20 de junio.