Mortdog analiza los fallos del parche 10.14 de TFT con el nuevo repaso Post MORTem

La mayor parte de los jugadores de TFT estarán de acuerdo con el diseñador de juego Stephen ‘Mortdog’ Mortimer en que el parche 10.14 le dio una vuelta de 180 grados al meta del juego. En un esfuerzo para revisar qué cosas salieron mal, Mortdog repasa los cambios que se hicieron al parche en su repaso de título propio ‘Post MORTem Review’.

El propósito del Post MORTem es el de ‘echar un vistazo a los cambios realizados e identificar si son buenos o malos,’ según Mortdog. No todos los ajustes en el parche 10.14 de TFT fueron malos, y Mortdog subraya tanto esos cambios buenos como también los malos.

‘En retrospectiva, algunos cambios puede que hayan sido demasiado agresivos,’ dijo Mortdog.

Syndra era uno de esos errores agresivos, lo que llevó a su hotfix. Y Jarvan IV no fue lo ideal tampoco, y también recibió un hotfix tras el lanzamiento del parche.

Los buffs que recibió Jarvan no eran todos malos, pero algunos eran innecesarios y otros directamente no tenían que haberse incluido. El buff de vida, segñun Mortdog, no cambió demasiado, y el cambio en daño de ataque probablemente fue innecesario.

El ajuste que estropeó a Jarvan fue su cambio de maná de 50/100 a 40/80. Como unidad de uno de coste del rasgo Protector, ‘Jarvan con el maná mejorado era incorrecto,’ dijo Mortdog. El otro ajuste que no tenía que haber ocurrido fue un incremento a su bonus de velocidad de ataque habitual.

Un ajuste a las Guardianas de las Estrellas sí que fue un buen cambio en general, permitiendo a los campeones que se puedan jugar fuera de la tipica composición de Guardianas. Pero el ajuste a Neeko puede que haya sido demasiado, según Mortdog, creando demasiado CC. Los Celestiales tuvieron buenos cambios en general, con la excepción de un buff para dos celestiales. El ajuste bombeó los otros rasgos usando dos celestiales, como Estrella Oscura y Protector.

Los cambios a campeones fueron distintos en el parche 10.14 de TFT. Algunos fueron muy buenos para el meta, y otros, no lo fueronn tanto. Mortdog sí que mencionó que no fue el número de cambios sobre campeones específicos lo que estropeó el meta. Irelia es un perfecto ejemplo, habiendo tenido cinco cambios y aún así pudiéndose mejorar.

Ashe tuvo unos cuantos cambios que se podían haber evitado, como los buffs de vida y de Flecha de Cristal, y Jhin no necesitaba el daño de ataque extra. El buff de Rakan en general fue correcto, tenía demasiada vida, y el nerf a Ezreal también era necesario, pero el maná tenía que haber sido de 40 en vez de 30.

Mortdog también dijo que las cajas de Neeko y los rompe-empates también fueron cambios buenos y necesarios, y que el bug de rompe-empate se resolvería en el parche 10.15 de TFT. Los jugadores no deberían esperar ningún cambio drástico en el siguiente parche, pero sí ligeras correcciones para nivelar el juego. Un resumen completo del review de MORTem se puede encontrar en la página de YouTube de Mortdog.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 19 de julio de 2020.