Los mejores jugadores de League of Legends que no llegaron a Worlds 2020

Algunos de los mejores jugadores de League of Legends no competirán este año.

League of Legends ha producido algunos de los jugadores más icónicos de la historia competitiva del título. Desde Faker hasta Uzi, varios jugadores han dejado su huella en la escena competitiva de League of Legends con actuaciones dominantes al más alto nivel de la competición.

Worlds ha demostrado ser la culminación de los talentos de todo el mundo, rookies con futuro, y veteranos fuertes. Pero hay algunos jugadores que no tendrán la oportunidad de mostrar su potencial en el gran escenario de League of Legends este año.

Puede que estos jugadores no lo merezcan. Puede que no ganasen su derecho a competir al más alto nivel de competición internacional de League of Legends. Otros pueden haber tenido una racha de mala suerte con malas actuaciones por parte de individuos en su equipo. Sea cual sea el caso, Worlds es un lugar para los mejores, y solamente los mejores.

No es secreto que algunos de los mejores jugadores de League of Legends no están en Worlds 2020. Los campeones de Worlds 2019, FunPlus Phoenix, se salieron de Worlds este año tras una derrota contra los campeones de 2018, Invictus Gaming, en las finales regionales de la LPL en agosto. Invictus Gaming también perdió contra LGD Gaming, el cuarto de China en Worlds, en la segunda ronda de las finales regionales. Estaba claro que los veteranos del juego y los campeones se cayeron del pedestal justo antes del torneo más importante del año.

No hay duda en que estos dos equipos tienen algunos de los mejores jugadores de toda la historia de League of Legends, pero no están solos.

Dot Esports habló con los comentaristas Max ‘Atlus’ Anderson y Robert ‘Dagda’ Price de las retransmisiones en inglés de la LCK y la LPL, respectivamente, para confeccionar una lista de los mejores jugadores que no han llegado a Worlds este año.

Top lane: Canna, TheShy

Photo via Riot Games

El carril superior de la Grieta está lleno de jugadores muy buenos en Worlds 2020, desde Wunder y Bwipo de Europa, a Nuguri de Corea y 369 de China, por nombrar algunos. Sin embargo, hay algunos nombres históricos ausentes de la top lane en Worlds 2020.

A la LCK se le ha dado bien producir rookies con talento – y esa tendencia siguió esta temporada. En torno a mayo de 2019, Canna de SKT se unió al equipo junto con el futuro prospecto de mid lane Clozer. Debutó en la LCK este año y ayudó a T1 a conseguir un segundo puesto en la temporada regular, y una victoria contra Gen.G en las finales de los playoffs del Spring Split.

Pero T1 fue inconsistente durante el Summer Split, quedando en un cuarto puesto, lo cual apenas hizo nada para solidificar su sitio en los Summer Playoffs. Para Canna, este era su camino al primer campeonato de Worlds de su carrera. Pero T1 fue dominado en la primera ronda de los playoffs y perdió contra Gen.G en las finales regionales.

Esto no significa que Canna no era una de las pocas luces que brillaban para T1. Se puede discutir que el veinteañero fue el segundo mejor top laner de la LCK en el Summer Split, apenas igualado por Nuguri.

Pero el top laner cuya ausencia más se nota de Worlds 2020 es TheShy. Es discutiblemente uno de los mejores top laners de todos los tiempos, y tiene un historial de victorias que lo demuestra. El top laner coreano ganó Worlds en 2018 junto con el resto de Invictus Gaming tras barrer a Fnatic en una final histórica.

Por sorpresa para algunos fans de la LPL, TheShy fuee nombrado el top laner número 1 en el All-Pro Team tras la conclusión del Summer Split de este año. Algunos discutieron que Zoom de JD Gaming tendría que haber sido el top pick, pero solo uno de ellos fue a Worlds – y no fue el elegido como mejor top laner del Summer Split.

Dagda dijo que mucho del éxito de IG se debe a su estrella midlaner Rookie, más que a TheShy.

Jungla: Weiwei, Gilius

Photo via Riot Games

La diferencia en jungla ha estado muy presente esta temporada, con muchos junglas haciendo sinergia con la mid lane simplemente para llevarse una partida. Pero algunos junglas muy talentosos tampoco están este año en Worlds.

Un nombre con el que los fans casuales de League of Legends podrían no estar familiarizados es el de Weiwei. El jungla chino de Victory Five en la LPL demostró que puede competir con los mejores a pesar de su poca experiencia a nivel profesional.

De hecho, el caster de la LPL Dagda dijo que Weiwei estaba «constantemente presente en la conversación sobre el mejor jungla de la LPL, contra otros grandes como Karsa y Kanavi.»

Weiwei tuvo récords increíbles con algunos de los carries más populares, y junglas support en el meta actual. En el Summer Split de la LPL, Weiwei ganó alrededor de un 83 por ciento de sus seis partidas con Nidalee, y tuvo un 67 por ciento de win rate con Graves, su campeón más jugado del split, según gol.gg.

Como potencial de narrativa, el jungla de Schalke 04, Gilius, de la LEC, también está en la cima de la clasificación de junglas. El run milagroso de Schalke será recordado como una de las mejores historias de la historia de League of Legends. Después de permanecer en la cola de la LEC durante casi todo el split, con poca esperanza, ‘God Gilius’ tomó las riendas.

Pero gilius y el resto de Schalke perdieron contra MAD Lions en los Playoffs del Summer Split 2020, matando el sueño de llegar a Worlds. Posiblemente Gilius podría haber rendido bien bajo la presión del torneo más importante del año, pero incluso los dioses tienen que caer de vez en cuando.

Los ex-campeones del mundo Ning y Tian también se han quedado en casa. Esta habría sido la oportunidad para Tian para defender el título en su segundo año de competición profesional, mientras que Ning faltará a su primer Worlds desde 2017.

Mid lane: Rookie, Faker

Photo via Riot Games

El rol más dominante de la historia del League of Legends ha introducido a verdaderas leyendas al escenario de Worlds. Casi todas las regiones, de forma histórica, trae al que es considerado su mejor jugador de la región en este rol.

En cuanto a rendimiento a nivel individual, Rookie de IG peleó con sudor y lágrimas para llevar a su equipo a Worlds. Es difícil poner en palabras hasta qué punto Rookie carrileó a Invictus Gaming a lo largo del split regular. Para algunos, fue el mejor midlaner del mundo entero, considerando sus actuaciones totalmente dominantes sobre la Grieta.

La posibilidad de ver a Rookie competir contra algunos de los mejores midlaners del mundo, como Caps o Showmaker, se convirtió en un sueño perdido tras el fracaso de IG en la LPL este año.

El nivel de Rookie no se puede infravalorar. «El equipo entero se estaba desmoronando a su alrededor, pero Rookie consiguió hacer algunas plays increíbles para que el equipo se llevase victorias,» dijo Dagda.

El jugador más histórico en faltar este año a Worlds, sin embargo es Faker, de T1. Considerado globalmente como el mejor jugador de League of Legends de todos los tiempos, el demonio inmortal se perderá su segundo campeonato de Worlds desde que empezó su carrera profesional en 2013.

Pero esta temporada fue diferente para el veterano de League of Legends. Faker no salió a jugar con el starting roster todas las partidas del Summer Split de la LCK, y ocasionalmente, fue reemplazado por Clozer, que rindió extremadamente bien considerando las circunstancias de su llegada y el lugar que debía ocupar.

La actuación a nivel individual de Faker fue ‘mediocre’ durante la mitad de la temporada, por decirlo de manera sensata, dijo Atlus. A pesar de eso, Faker tenía uno de los objetivos más difíciles entre manos. Tenía que llevar un equipo muy joven a su nivel en un periodo de tiempo muy corto.

«Esto, combinado con las actuaciones increíbles de Chovy, Showmaker, y Bdd en la mid lane este año, hace que sea muy difícil para Faker permanecer en la cima,» dijo Atlus.

Bot lane: Ppgod, Patrik, Teddy

Photo via Riot Games

La combinación en botlane de un ADC y un Support ha recibido halagos mínimos por parte de sus veteranos este año. Ha sido difícil para algunos de sus mejores jugadores en la bot lane brillar mientras están siendo comparados a jugadores dominantes en la jungla y en la mid lane. A pesar de ello, hay algunos jugadores que brillaron más que el resto, especialmente cuando existía una clara sinergia entre el ADC y el Support.

Ppgod – el sustituto olvidado de FPX, el glorioso salvador de la bot lane – fue considerado uno de los mejores jugadores de support en el Summer Split de la LPL tras su exitoso comienzo en verano. El joven de 19 años tuvo la oportunidad de demostrar su talento al nivel más alto de la región. En su año rookie, ppgod podría fácilmente haber ganado el título a mejor support de la liga, pero se quedó atrás con Victory Five en los Summer Playoffs contra Suning.

La luz brillante de Europa llegó con el nuevo de Excel, Patrik. Se unió en diciembre de 2019 tras su relativamente exitoso periodo con Origen. El ADC terminó en segundo lugar en los Spring Playoffs de 2019 de la LEC, pero perdió contra G2 Esports en la final.

Se hizo con la LEC en el Summer Split y de lejos, era el mejor jugador de Excel durante esa temporada. Pero el equipo se quedó atrás al final de la temporada, apenas consiguiendo una plaza en playoffs, así que el mejor ADC de Europa no pudo ir a Worlds.

Patrik jugó particularmente bien con hyper carries como Aphelios, presumiendo de un récord perfecto 3-0 durante el Summer Split. Pero también encontró el éxito con otros picks, como Kalista y Caitlyn.

Teddy de la LCK debe ser mencionado como otro talentoso botlaner que se pierde Worlds este año. Teddy fue recientemente considerado uno de los jugadores más consistentes de T1, especialmente durante su periodo de reestructuración. Unido a Effort de T1, han hecho una pareja formidable sobre la Grieta. Sin embargo, ambos fueron derrotados por Ruler y Life de Gen.G, y Ghost y BeryL de Damwon.

Para Atlus, un jugador que destacaba en la LCK fue Aiming, de 20 años. Era considerado la luz brillante para KT Rolster, un equipo que se ha quedado fuera de Worlds tras terminar en último puesto en las finales regionales.

«Aiming tuvo un año brillante y casi consiguió carrilear a un KT disfuncional hasta el Spring Gauntlet,» dijo Atlus.

Puede que el rookie de oro del Summer Split de la LPL se merezca una plaza en la lista también. Jiumeng, el joven botlaner de 19 años para Team WE, fue considerado uno de los mejores bot laners del Summer Split de la LPL.

La tendencia joven

La tendencia que se hace notar de todos estos jugadores que casi llegaron a Worlds, es su edad. La mayor parte de ellos acaban de empezar su vida adulta y aún están compitiendo con aquellos que están en el nivel más alto de sus carreras profesionales.

Es como una señal de la siguiente etapa de la historia competitiva del League of Legends. Algunos de los jugadores en esta lista probablemente acudirán a Worlds en un futuro cercano, ya sea porque les elija uno de los equipos más grandes, o porque consigan carrilear a su equipo hacia la gloria.

Sea cual sea la opinión de los fans del League of Legends, una cosa es segura: el League of Legends se ha convertido en algo muy competitivo, posiblemente lo más competitivo de lo que haya sido nunca, tanto a nivel regional como internacional. Esto significa que las viejas glorias y caras conocidas necesitan subir de nivel si quieren seguir teniendo la oportunidad de ganar el título.

La LPL, por ejemplo, tiene a algunos de los jugadores más jóvenes del League of Legends, y se enfrentan a las leyendas de la región, muchas de las cuales ya han caído incluso antes de que empiece el torneo.

«Lo lejos que llega el talento de la LPL, especialmente por parte de nuevos jugadores como Huanfeng, Bin, Ppgod, Hope, Jiumeng, etc., es la razón por la que las viejas glorias se están desvaneciendo y no seguirán representando la LPL en Worlds este año,» dijo Dagda.

Posiblemente algunos de estos jugadores podrían ganar Worlds por primera vez en un futuro, o añadir otro título más a su estantería. Sea cual sea el caso, los fans de League of Legends podrán disfrutar del nivel más alto de competición este mes.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por George Geddes el 7 de octubre de 2020.