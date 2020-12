Los cinco mejores luchadores de Wild Rift

League of Legends: Wild Rift ya está disponible en más regiones. Con el influjo de nuevos jugadores, es importante saber qué luchadores escoger en la calle superior si quieres ganar partidas.

Aunque existen algunas diferencias entre los campeones que están adaptados al juego de móvil, el estilo de juego sigue siendo el mismo. Podrás adaptarte fácilmente a tus campeones deseados si los has jugado anteriormente en League of Legends. Sin embargo, si no lo hiciste necesitarás algunas partidas para acostumbrarte a ellos antes de proceder a dominar.

Aquí tenéis los mejores luchadores de Wild Rift.

Camille

Camille es una de las mejores luchadoras de League of Legends y también en Wild Rift. Su kit de habilidades no ha cambiado, por lo que es fácil adaptarse a ella si la has jugado en PC. Tiene habilidades fuertes, especialmente su pasiva, que le permite sobrevivir a la fase de líneas y adquirir objetos con más facilidad. Una vez está por delante puede liderar la partida ella sola.

Fiora

Fiora es una de las mejores respuestas a Camille y se ha ganado un puesto entre las mejores luchadoras de Wild Rift. Su kit tampoco ha cambiado en comparación a League of Legends aunque pueda llegar a ser más difícil actuvar todas sus habilidades en menos tiempo que en PC. Aun así, es poderosa en las manos correctas y dos asesinatos en los primeros compases pueden sentenciar la partida.

Garen

Garen es uno de los luchadores más fáciles de jugar. Tiene un poderoso kit de habilidades en el que simplemente tienes que avanzar y darle a los botones de tus habilidades para ser útil. No podrás hacer jugadas brillantes, pero eso no quiere decir que no seas uno de los miembros más útiles de tu equipo dentro de la Grieta.

Jax

Dentro de un juego lleno de campeones basados en los ataques básicos, Jax es uno de las mejores respuestas. Puedes esquivar todos los auto ataques con la E que, junto al daño del resto de habilidades, hacen que sea un gran problema para los carries del juego.

Tryndamere

Simple y eficiente, esa es la descripción de Tryndamere. Es fácil de jugar con su sencillo kit de habilidades que no tiene mucho potencial de outplay y que confía mucho en sus ataques básicos. Actualmente Tryndamere es uno de los mejores luchadores del juego, especialmente si todavía no te has adaptado a los controles del móvil.

Artículo publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco en Dot Esports el 10 de diciembre