La tier list de mejores junglas de League of Legends

Algunos campeones de League of Legends son simplemente más fuertes que otros.

Para los junglas hay múltiples consideraciones a tener en cuenta a la hora de encontrar qué campeones funcionan mejor. Lo más importante y lo más obvio es fijarnos en si el campeón sería bueno haciendo emboscadas, asegurando asesinatos o ayudando a sus compañeros a hacerlo. Sin embargo, detrás de las escenas es donde la situación se complica.

Velocidad de limpieza, presión de invasión, movilidad… Todos estos factores necesitan ser evaluados para poder mantener el ojo en el jungla rival. Los mejores campeones de la jungla son los que pueden hacer todas estas cosas.

La lista de mejores junglas puede verse afectada dependiendo de un cierto número de aspectos. A veces el metajuego cambia por un motivo no aparente y en otras ocasiones por el gusto de los jugadores, pero normalmente hay un tipo de equilibrio detrás. Puede ser difícil mantenerse al día con los campeones de cada mes, así que permítenos hacer el trabajo por ti.

Aquí tenéis nuestra lista de mejores campeones de la jungla de League of Legends en el parche 11.11.

Xin Zhao

Imagen vía Riot Games

Pros

Fácil de jugar

Gran daño base

Uno de los campeones que limpia más rápido

Contras

Fuerza a tu equipo a seleccionar tanques en otras posiciones

Puede ser difícil remontar si cae por detrás

Las recientes mejoras a Xin Zhao le han ayudado a ser uno de los cinco junglas más dominantes. Se beneficia mucho de los objetos de la decimoprimera temporada ya que gracias a ellos se ha convertido en un campeón flexible dependiendo del estado del juego. Encaja en varias composiciones y funciona bien en las primeras rotaciones de los drafts sin tener que exponer a otros roles y permitir seleccionar a iniciadores cuando el equipo lo necesita.

Runas

Captura de pantalla vía Riot Games

La rama de Dominación es esencial en Xin Zhao por las múltiples runas que aumentan su daño en los primeros minutos mientras que otras le permiten escalar mejor a medida que avanaza la partida. La Lluvia de Cuchillas y el Impacto repentino aumentan el daño en los primeros compases y pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. La Colección de Globos Oculares y el Cazador incesante ofrecen daño y velocidad de movimiento adicional para poder tener más impacto en el mapa.

La rama secundaria es más flexible, pero Precisión es una buena elección. Triunfo se elige para ayudarte a sobrevivir a esos dives mientras que Leyenda: Presteza hace que tus ataques sean mucho más fluidos.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Xin Zhao es: W-E-Q-R. La W es tu arma principal de daño en la jungla y te permite ser uno de los personajes con una limpieza más rápida de todo el juego. Tras ello, maximiza la E para aumentar tu movilidad y poder hacer emboscadas más a menudo. La Q es la última habilidad que se maximiza ya que la utilidad que aporta es mucho menor en comparación a las otras dos habilidades.

Plan de partida

Xin Zhao es un power farmer que puede dominar rápidamente la partida si se descontrola. Las recientes mejoras hicieron de él uno de los personajes con una limpieza más rápida de todo el juego, por lo que deberías limpiarla entera para construir una gran ventaja sobre tus oponentes. Busca la prioridad en los cangrejos de río e intenta hacer emboscadas a los rivales cuando se sobreextiendan. Tu habilidad pasiva te ayudará a ganar la mayoría de los intercambios de daño en los primeros minutos gracias a su daño y curación adicional en cada tercer ataque básico.

Una vez consigas el nivel seis debes ver el mapa y buscar oportunidades para luchar, donde tu definitiva pueda hacerte inmune al daño de fuera de tu círculo mientras destruyes la retaguardia. Sigue matando súbditos a medida que avanza la partida para obtener más objetos. No caigas detrás o lo tendrás difícil para poder remontar.

En las fases tardías de la partida evita usar la definitiva a no ser que sea extremadamente necesario. Una vez los carries cuenten con objetos será crucial que guardes tu invulnerabilidad para cuando la necesites, o serás eliminado fácilmente.

Lee Sin

Imagen vía Riot Games

Pros

Móvil

Insec

Gran nivel individual

Contras

Puede verse superado en escalado por otros junglas del meta

Es inútil si se queda por detrás

Lee Sin es la epítome de la habilidad dentro de los junglas. Las recientes mejoras le ayudaron a volver a crecer en términos de popularidad. Su rol está mucho más centrado en ser agresivo durante los primeros minutos, donde debe asegurar ventajas para poder aplicar un efecto de bola de nieve. Las builds de Letalidad son clave para conseguir dicho objetivo. Algunos junglas simplemente pueden limpiar campamentos y volverse bastante fuertes, pero Lee Sin necesita hacer emboscadas para ser eficiente.

Runas

Captura de pantalla vía Riot Games

La rama de Precisión es crucial en Lee Sin. Le garantiza daño, curaciones, daño de ejecución y velocidad de ataque, estadísticas perfectas para el monje ciego. La rama secundaria de Inspiración se elige por la velocidad de habilidades adicional y por las botas gratis que consigue alrededor del minuto 12, una marca que se minimiza cuando acaba con la vida de campeones.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Lee Sin es: Q-W-E-R. Su mobilidad y su herramienta de daño está en la Q y debería ser la primera habilidad al máximo nivel. Aunque algunos jugadores agresivos de Lee Sin optan por maximizar después la E, la W aporta aguante adicional para tí y tu aliado, algo que es mucho más beneficioso. Especialmente en las partidas en las que estás por detrás.

Plan de partida

Lee Sin es uno de los junglas más móviles de todo League of Legends. Deberías estar esto a tu favor para poder hacer emboscadas desde ángulos inesperados. Usa siempre las lentes para limpiar los guardianes de visión colocados si vas a hacer una emboscada. Si los enemigos no te ven es muy fácil hacer el combo de la R y la Q en un enemigo al que puedes desplazar hacia tus compañeros de equipo. Aunque Lee Sin no tiene el peor escalado del mundo, es superado en el ecuador de la partida, por lo que deberías centrarte en obtener la máxima ventaja posible en los compases iniciales.

Una vez consigues tu objeto Mítico, que debería ser el Eclipse o el Chupasangre, deberías hacer emboscadas constantemente a los enemigos para asegurar objetivos neutrales como el Heraldo de la Grieta y los dragones. Para tener éxito en cualquier tipo de acción asegúrate de usar las lentes para quitar visión y poder asegurar objetivos desde ángulos inesperados. La falta del guardián de visión puede suponer una dificultad, pero puedes reponerte comprando guardianes de control totales para desplazarte en el caso de necesitarlo.

Karthus

Imagen vía Riot Games

Pros

Habilidad definitiva global

Con impacto incluso muerto

Buena fuente de daño mágico en una composición AD

Contras

Necesita tiempo para escalar

No puede contestar los objetivos

Karthus es uno de los mejores junglas de poder de habilidad para poder cerrar una composición de AD. Esto es gracias a la utilidad de su kit, principalmente compuesta por una reducción de velocidad y una habilidad definitiva global. Karthus es un power farmer que no tiene prácticamente enfriamiento en la Q, algo que le permite una limpieza rápida. Pero consume mucho maná y sufre en las primeras emboscadas.

Normalmente es elegido en los rangos más altos gracias a su capacidad de revolucionar las peleas grupales con su definitiva. Los nerfs a otros campeones AP populares han hecho que Karthus vuelva a ser una gran selección.

Runas

Captura de pantalla vía Riot Games

La rama de Dominación es importante en Karthus. Le da acceso a daño adicional con la Cosecha Oscura, el golpe bajo y la Colección de Globos Oculares, que encaja bien con su definitiva, junto al aguante adicional gracias a Cazador Voraz hacen que el campeón no sufra limpiando campamentos. Precisión es una buena rama secundaria en Karthus ya que el Golpe de Gracia incrementa directamente el daño de la definitiva en los objetivos con poca vida y la Claridad Mental aumenta la regeneración de maná y permite usar la E más a menudo.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Karthus es: Q-W-E-R. La Q es tu principal herramienta de daño tanto en la jungla como en las peleas grupales. Aprende cómo apuntar con ella para maximizar el daño en un solo objetivo para descolocar los carries importantes de una pelea grupal. Maximizar después la W es bueno ya que su anchura aumenta con niveles. El daño de la E es bueno, pero la utilidad de la reducción de movimiento es mucho más útil y te permite escapar más fácilente.

Plan de partida

Karthus es un power farmer que necesita alcanzar el nivel seis lo antes posible para tener impacto. Aunque sus compases iniciales no son lo peor, necesita objetos y habilidades para poder avanzar. No contestes objetivos hasta nivel seis ya que probablemente acabes por detrás tras morir al mismo tiempo que darás una ventaja al enemigo.

Una vez consigas el nivel seis tienes que ver el mapa constantemente para localizar los objetivos con poca vida y acabar con ellos. Recuerda no malgastar la definitiva ya que tiene un gran enfriamiento al principio. Sigue limpiando campamentos a medida que la partida avance. No intentes hacer demasiadas emboscadas ya que pueden ser telegrafiadas. Intenta conseguir objetos y usa tu definitiva para obtener asesinatos.

En las etapas finales de la partida asegúrate de no usar la definitiva a no ser que no vayas a ser interrumpido. Si quieres hacer el máximo daño posible puedes usar el Destello hacia el equipo enemigo y después el Zhonya. Una vez te maten activa tu definitiva para hacer mucho daño en área.

Elise

Imagen vía Riot Games

Pros

Seis habilidades a nivel tres

Inalcanzable gracias a la E de su forma araña

Gran daño explosivo

Contras

Difícil remontar si va por detrás

Superada en escalado por otros junglas del meta

Elise es una de las junglas AP más populares que destaca por hacer un gran efecto de bola de nieve. Sin embargo, si no consigues generar ventajas acaba siendo un bot de cadenas de control.

Elise puede explotar a los enemigos desde el nivel tres ya que cuenta con un total de seis habilidades. La habilidad de ser inalcanzable le permite hacer dives en los primeros minutos al mismo tiempo que minimiza el riesgo de muerte.

Runas

Captura de pantalla vía Riot Games

Elise usa la rama de Dominación. Le garantiza daño adicional con el Electrocutar, el Golpe Bajo y la Colección de Globos Oculares, algo que funciona bien con su capacidad de daño explosivo. Cazador Incesante hace que pueda moverse por el mapa mucho más rápido.

La rama de Brujería como opción secundaria encaja bien con el estilo de juego agresivo de Elise. Capa del Nimbo te acerca a los enemigos más rápido gracias al uso del Aplastar y Caminar sobre Agua hace que pueda contestar rápidamente los cangrejos de río.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Elise es: Q-W-E-R. La Q es tu principal fuente de daño directa. Funciona como buena herramienta de iniciación para aplicar el máximo daño porcentual como humana y sirve para ejecutar en la forma de araña. La W es la segunda habilidad que se maximiza para conseguir daño explosivo adicional y la E es la última que se sube porque el daño adicional funciona mejor que los enfriamientos bajos de tus cadenas de control. La mejor cadena de control es la muerte.

Plan de partida

Elise es una jungla agresiva que debería centrarse en rotar por el mapa constantemente e invadir al jungla enemigo. Es extremadamente fuerte en los primeros compases al tener acceso a seis habilidades. Usa eso como ventaja para castigar a los enemigos que estén fuera de posición con emboscadas ágiles o dives.

Contesta los cangrejos de río iniciales con Caminar sobre Agua, que te da velocidad de movimiento adicional y poder de habilidad en el río. Mantén tu estilo de juego agresivo y haz emboscadas constantemente. El momento en el que te centres en la limpieza de campamentos será el momento en el que perderás la partida.

Elise no escala tan bien como otros junglas y deberías tener esto en mente para intentar llegar a las etapas finales de la partida. Tu objetivo es construir una ventaja en los primeros niveles y permitir a tu equipo liderar la partida. Si no eres capaz de generar una ventaja deberás buscar flancos creativos en las fases tardías de la partida y evitar estar con tu equipo ya que tu utilidad no es tan grande en comparación a otros junglas. Buscar flancos y usar tus cadenas de control es esencial para sorprender a los enemigos.

Kindred

Imagen vía Riot Games

Pros

Estilo de juego adaptable

Habilidad definitiva con mucho impacto

Divertida de jugar

Contras

Necesita tanques en otras posiciones

Difícil remontar si se queda por detrás

Kindred ha recibido mejoras a lo largo de los últimos tres parches y se ha convertido en una de las cinco mejores junglas. Mantiene los tanques a ralla mientras que al mismo tiempo también sigue el ritmo a otros junglas del metajuego. Al contar con diversos estilos de juego y builds, la campeona es divertida de jugar y reconfortante a la hora de dominar. Su habilidad definitiva puede girar una partida por completo incluso estando por detrás en oro.

Runas

Captura de pantalla vía Riot Games

La rama principal de Kindred es Precisión ya que le ofrece todo lo que necesita para brillar contra otros campeones. El Conquistador es una runa espectacular: le da daño adicional y curaciones cuando consigue todas las acumulaciones. El Triunfo y Golpe de Gracia permiten hacer más daño a campeones con poca vida y salir con vida de situaciones difíciles. Leyenda: Presteza es un buena mejora de la velocidad de ataque.

La página secundaria de runas es Dominación por Impacto Repentino y Cazador Voraz. La primera aporta penetración de armadura cuando uses la Q, mientras que la segunda ofrece curaciones con las habilidades que harán que sea más difícil matarte.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Kindred es: Q-W-E-R. Maximizar la Q te permite limpiar campamentos más rápido. Subir de nivel la W es una prioridad para hacer que sea más difícil matarte. La E es la última habilidad que se maximiza ya que tiene menos utilidad en comparación al resto de habilidades.

Plan de partida

Kindred es una jungla AD poderosa que destaca a la hora de limpiar campamentos y convertirse en un monstruo en el ecuador de las partidas tras poner mucha presión al principio gracias a su movilidad. Es una gran amenaza y un problema para los enemigos si está descontrolada ya que actúa como si fuera un ADC secundario o terciario. En muchas ocasiones puede llegar a ser más poderosa que sus compañeros de equipo.

Al contar con muchas builds distintas Kindred es divertida de jugar y muy adaptable al estado del juego. Ella inhabilitará la selección de tanques por parte del enemigo porque es contra el tipo de personajes que mejor funciona. Tu objetivo principal con Kindred debe ser conseguir el objeto Mítico -Verdugo de Kraken o Viento Huracanado- lo antes posible. Ambos objetos amplifican tu poder y te dan un gran empujón para el ecuador de las partidas. Podrás conseguir fácilmente los cangrejos de río, los dragones, Heraldos e incluso asesinatos contra los enemigos.

Artículo publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco en Dot Esports el 29 de mayo.