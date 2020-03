La primera ronda de enfrentamientos de los playoffs de la LEC ya decidida

Hemos tardado en llegar a este punto, pero finalmente hemos alcanzado el final de la temporada regular de la LEC. G2 Esports ha acabado el Spring Split primero, han decidido su oponente para la primera ronda de playoffs y el resto del cuadro ha quedado en orden.

G2 ha decidido enfrentarse a los fieros y jóvenes jugadores de MAD Lions en su primer serie al mejor de cinco, que se disputará el 3 de abril. Al día siguiente es el turno de Origen, que se enfrentará a Fnatic.

Tanto Fnatic como Origen se han mostrado como equipos muy fuertes a lo largo de la temporada de primavera, pero ambas organizaciones sufrieron derrotas en el último día de la temporada regular. Aun así, esos partidos no importaban mucho porque no influían en los resultados del split, pero el momento es innegablemente importante para ambos. Por suerte, cualquiera que pierda en el encuentro tendrá una oportunidad de redención en el bracket de los perdedores.

Por la otra parte, Misfits Gaming y Rogue no tienen tanta suerte. No tienen ninguna segunda oportunidad cuando se enfrenten el uno al otro el 5 de abril. El que pierda de los dos volverá a casa, mientras que el ganador se enfrentará a uno de los perdedores del primer o segundo partido.

El jungla estrella de G2, Marcin «Jankos» Jankowski, mencionó que escogieron a MAD Lions como sus oponentes porque simplemente eran el peor equipo y que Origen tiene más posibilidades de tener un mejor resultado en playoffs.

MAD Lions no jugará en el escenario, algo que quiere decir que no tendrán tanta presión. Sin embargo, hacer el debut en los playoffs de la LEC siempre será algo que pase factura. Sea en el escenario o no, G2 lo ha experimentado y serán los favoritos del enfrentamiento.

Puedes ver toda la acción de los playoffs del Spring Split de la LEC el próximo fin de semana.

Artículo publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra en Dot Esports el 29 de marzo.