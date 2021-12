La Niebla Negra y una familia rota: el crcimiento del lore de League of Legends en 2021

El lore de League of Legends está en plena expansión y sigue creciendo año tras año, con nuevos campeones y eventos desvelando nuevas regiones de Runeterra que los fans han ido conociendo a lo largo de los últimos 11 años. Este año no ha sido una excepción. Riot Games ejecutó una estrategia más directa a la hora de terminar historias que llevan un tiempo abiertas, completándolas con varios desafíos y problemas de narrativa que, aunque progresaron el lore del mundo, también hizo que los fans no tuviesen tan claro en quién podían confiar.

Este año, en vez de introducir nuevos aspectos del lore implementando nuevos elementos en el juego, Riot se centró en fomentar el crecimiento de un aspecto en concreto del lore de League of Legends a lo largo de todo el año: la Ruina. Este evento histórico en las narrativas de muchos campeones del juego jamás había sido explorado hasta este año, conectando campeones nuevos y viejos de todo el universo de League of Legends.

Aparte de la Ruina, la exploración de Riot en otros tipos de medios permitió que el lore progresase de formas nunca antes vistas en la comunidad de League of Legends. Entre su primera serie animada, Arcane, y los spinoffs con vida propia Ruined King: A League of Legends Story, Riot encontró nuevas formas de hacer llegar el mundo de League of Legends más allá del juego, y dar la bienvenida a los fans a unas cuantas de las muchas historias que el juego ha establecido a lo largo de la última década.

Una corona ‘no digna’ del rey

El primer campeón que sacó Riot este año no fue ningún otro que el propio Rey Arruinado, Viego. Durante años, el rey sin nombre ha existido solo en el lore de los campeones de la región de las Islas Sombra de Runeterra, como Thresh y Hecarim, pero nunca apareción dentro del juego. Con la cinemática de la Ruina que salió en enero, Riot dejó claro que el retorno de Viego era inminente y que todos los jugadores de League of Legends sentirían su ira a lo largo de todo el año. La Ruina afectó a los campeones que salieron este año y también al evento principal del lore, Sentinelas de Luz, que desarrolló la estructura narrativa dentro del Spirit Blossom del año pasado.

Los jugadores se aventuraron en cada una de las regiones de Runeterra en el evento de Sentinelas de Luz, ayudando a Lucian, Senna, y Gwen a reclutar a campeones de todo el mundo para luchar contra el vengativo Viego, a buscar los fragmentos de alma de su mujer, Isolde, en un intento de devolverle la vida. Los campeones como Vayne, Graves, e incluso Pyke, se unieron a los Sentinelas con nuevos trajes hechos a medida por Gwen, permitiendo a los jugadores ver a estos personajes interactuar unos con otros de maneras que nunca antes habían visto. Los jugadores navegaron por cada región, con un parón en el progreso de forma semanal, y tuvieron acceso a elecciones de narrativa parecidas al evento de Spirit Blossom que no afectaba los finales pero permitía a los jugadores personalizar interacciones con los campeones destacados.

La batalla final entre los Sentinelas – junto con su nuevo compañero en Akshan – y las fuerzas de Viego buscaron terminar la historia de la Ruina, llevando la sed de venganza de Viego a un final y salvando los muchos campeones que había corrompido. Después de lidiar con el último golpe a Viego, Thresh salió de las tinieblas y recogió los beneficios de la caída de Viego, que le permitió volver a su forma humana y escapar de las Islas Sombra para buscar venganza sobre Senna por librarse de su linterna.

Aunque la narrativa del evento tenía información sobre la Ruina que los fans llevaban años esperando, Riot no tardó en desvelar después que nada de lo ocurrido en la duración de esa narrativa era canon, dejando a los fans preguntándose por qué tuvo lugar ese evento en primer lugar. Mientras que, según el canon, los Sentinelas sí que derrotan a Viego y le impiden propagar la Ruina por toda Runeterra, se mostró, dentro del evento de los Sentinelas de Luz, que la narrativa no representaba como ocurrió realmente el enfrentamiento.

Entre la confusión con donde ecajaba el evento dentro del canon de League of Legends y la indignación causada por la narrativa y el estilo rítmico que Riot eligió para este evento, el evento de los Sentinelas de Luz se estableció como una de las perspectivas más controvertidas del lore de League of Legends en muchos años. Aún así, la historia del Rey Arruinado no se confinó a este evento ya que hay otro título que le da una perspectiva totalmente diferente a la Ruina.

Una perpectiva diferente sobre el reinado del rey

Riot sacó Ruined King: A League of Legends Story el pasado mes de noviembre en varias plataformas, proporcionando una perspectiva diferente de la lucha contra Viego y la Ruina que se aproximaba a lo que los jugadores habían experimentado durante el evento de los Sentinelas de Luz. La historia de este juego actua como una continuación directa del evento Spirit Blossom del año pasado, donde Yasuo y Ahri viajan a Bilgewater para buscar respuestas acerca de sus propios destinos, así como para buscar un enfrentamiento con la Ruina.

En vez de el equipo de Sentinelas luchando contra Viego, Yasuo y Ahri se unieron al equipo de Illaoi, Braum, Miss Fortune, y Pyke, con Miss Fortune al frente para evitar que la venganza de Viego se apoderase de su hogar. Durante la narrativa, el equipo se encuentra con varios campeones conectados con la historia de la Ruina, como Maokai, que no apareció en el evento de Sentinelas de Luz, conectando también la historia de la Niebla Negra al objetivo de Miss Fortune de matar a Gangplank.

En lo que Ruined King se centra realmente, sin embargo, es en la importancia de estos campeones de forma individual en el crecimiento del lore establecido de League of Legends. Cada uno de los miembros del grupo se refiere constantemente a sus propias vidas e interacciones con el mundo que les rodea, dando más detalles acerca de como ellos y los campeones con los que se identifican atraviesan Runeterra. Mientras el grupo atraviesa Bilgewater, se encuentran con varios diarios que actúan como pequeñas pistas de otros aspectos del lore de League of Legends que transciende a la Ruina, conectando el juego con las narrativas más profundas que llevan estando presentes en Runeterra los últimos 10 años.

Los eventos de este juego han sido todos confirmados como canon, lo cual significa que esta lucha contra Viego realmente ocurrió y estos campeones sí se unieron en un intento de parar los avances del rey arruinado. Aunque los Sentinelas de Luz de League of Legends dejan claro que los Sentinelas eran los que realmente derrotaron a Viego, cada segmento de Ruined King, desde la historia principal hasta los contenidos secundarios, proporciona un trozo de lore canon que conecta eventos centrales y personajes de todo Runeterra y los une de tal forma que los jugadores solo habían podido ver cuando se enfrentan unos a otros sobre la Grieta del Invocador.

Volviendo atrás en el tiempo

Mientras que 2021 se centró principalmente en el crecimiento de la narrativa de la Ruina y los personajes atados a ella, la primera serie animada de Riot, Arcane, proporcionó a los fans más detalles sobre las vidas de los campeones atados a Piltover y a Zaun que tenían espacio suficiente para crecer. A lo largo de tres actos de tres episodios cada uno, la primera temporada de Arcane colocó a las audiencias en el centro de la hermandad entre Vi y Jinx, y las posicionó como víctimas de la creciente rivalidad entre las dos ciudades.

Vi y Jinx, que sabemos que son hermanas cuya relación ha sido complicada a lo largo del crecimiento de ambas, apenas han tenido la oportunidad de mostrar aspectos de sus historias respectivas aparte de las historias cortas y las actualizaciones ocasionales de las biografías de campeones relacionados con ellas. Sin embargo, a través de Arcane, los fans recibieron detalles de su crecimiento y desarrollo como personajes, específicamente sobre como su relación empezó a deteriorarse y como las culturas de Piltover y Zaun llevaron a esa conclusión.

Arcane también ha proporcionado detalles sobre campeones como Caitlyn, Jayce, Heimerdinger, Ekko, y Viktor. Aunque se sabe que estos campeones estuvieron implicados en la situación entre Piltover y Zaun, tal y como Vi y Jinx, nunca ampliaron el lore que explicaba como progresaron y evolucionaron en sus vidas. Aunque la lucha entre Vi y Jinx destaca en la trama principal de Arcano, la serie se aprovecha de la oportunidad para ampliar las historias de todos los personajes secundarios, entrelazándolos a la trama principal para asegurarse de que ningún personaje parezca más importante que los demás.

Y ahora, ¿a dónde vamos?

Aunque Riot no ha desvelado ningún plan para la ampliación del lore de League of Legends en 2022, se aseguró de clarificar que varios equipos estaban al tanto del feedback sobre el evento de los Sentinelas de Luz, incluyendo la narrativa escrita y el problema del canon, y están buscando soluciones para el futuro de los eventos de lore. En un post reciente de los desarrolladores, Riot desveló que la consistencia será la clave para el futuro de los eventos lore de League of Legends, renunciando las múltiples interpretaciones de la Ruina y el reinado de Veigo en los eventos de este año a favor de algo más concordante como Spirit Blossom.

A pesar de los problemas palpitantes con el desarrollo de evento lore principal de este año, Riot ha asegurado a los jugadores que los eventos de lore continuarán en un futuro y que los equipos se fijarán más en lo que funciona y lo que no en pasados eventos para mejorar los siguientes. Aunque la evolución del lore de League of Legends en 2021 cambió en su impacto, todos los aspectos de su crecimiento demostró que Riot está más que dispuesto a ampliar las historias que se han acoplado a las narrativas existentes de los campeones conocidos y los nuevos, permitiendo el crecimiento de impacto más allá de ser solo campeones jugables sobre la Grieta.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ethan Garcia el 29 de diciembre de 2021.