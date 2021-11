La base de jugadores activos de Riot Games alcanza los 180 millones

Riot Games reveló hoy que tiene actualmente 180 millones de jugadores activos repartidos por todos sus títulos basados en el universo de League of Legends, un récord para la empresa.

Este número masivo de jugadores no incluye la base de jugadores del shooter en primera persona de Riot, VALORANT, pero sí incluye League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, y League of Legends: Wild Rift. Riot ha dependido durante mucho tiempo de su título estrella, League of Legends, para servir como la fundación de su base de consumidores. Sin embargo, recientemente, el juego y su universo han crecido considerablemente.

Thank you to our global community for helping Runeterra reach new heights! 180 million players in October and still growing! pic.twitter.com/7w9goYBeBM — Riot Games (@riotgames) November 1, 2021

Con proyectos en varios géneros de videojuegos, Riot ha dejado su marca en la industria a lo largo de los últimos dos años con lanzamientos más allá de sus principios en MOBA. Con el lanzamiento del autobattler Teamfight Tactics en 2019 y el juego de cartas Legends of Runeterra en 2020, Riot está desarrollando League of Legends para que llegue lo más lejos posible en el mundo del gaming. La empresa también se aventuró en el mundo del mobile gaming con un spin-off de League of Legends conocido como League of Legends: Wild Rift.

Riot también está trabajando en un juego de lucha, sin nombre, basado también en el universo de League of Legends. Ese juego, que fue anunciado en 2019, aún no tiene fecha de lanzamiento fija.

Riot desvela el número de su base de jugadores activos el mismo día que anuncia su proyecto crossover, RiotX Arcane. Este proyecto de Riot está enlazado a la industria televisiva, con su serie animada de Lague of Legends, Arcane, que verá la luz en Netflix el próximo 6 de noviembre.

«Hoy, hay más jugadores que nunca disfrutando de nuestros juegos, validando nuestra confianza en la IP de League of Legends al comenzar una nueva era con el lanzamiento de Arcane,» dijo el CEO de Riot, Nicolo Laurent, en un comunicado a Dot Esports. «Junto con los jugadores, queremos establecer los videojuegos como el centro del entretenimiento global.»

Para celebrar la serie, Riot está proporcionando material promocional a jugadores de cada uno de sus títulos, con recompensas in-game disponibles en League of Legends, VALORANT, y todos los demás juegos de Riot Games. Con 180 millones de usuarios activos solo en el mes de octubre, la demanda para más contenido del universo de Riot está creciendo de manera exponencial.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Michael Kelly el 1 de noviembre de 2021.