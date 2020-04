JackeyLove ficha por TOP Esports

Yu «JackeyLove» Wen-bo ha encontrado finalmente un nuevo hogar.

El exjugador de Invictus Gaming ha fichado por TOP Esports, la organización de la LPL anunció hoy su fichaje. JackeyLove se convirtió en un agente libre el pasado noviembre de 2019 después de que IG no le renovara el contrato. A pesar de su rol en el equipo durante los últimos dos años, Invictus decidió fichar a Ding «Puff» Wang.

Los rumores iniciales sugerían que JackeyLove se uniría a Royal Never Give Up, sus grandes rivales, junto a Jian «Uzi» Zi-hao y Lu «Betty» Yu-Hung, pero ese no fue finalmente el caso. JackeyLove se quedó sin equipo.

Top Esports está actualmente cuarto en la LPL con un récord de siete victorias y tres derrotas. La organización ha dicho que JackeyLove empezará a entrenar lo antes posible, si todo va bien según el plan sustituirá al actual tirador del equipo, Ying «Photic» Qi-Shen.

La nueva incorporación de TES podrá dejar al equipo en un puesto de los playoffs de la temporada de primavera. El núcleo del equipo (el top Bai «369» Jia-Hao, el jungla Hung «Karsa» Hao-Hsuan y el medio Zhuo «knight» Ding) mejorará con la llegada de JackeyLove.

En 2019 JackeyLove fue uno de los factores claves por los que Invictus Gaming llegó a los Campeonatos Mundiales. Si no hubiera sido por él el equipo habría perdido precisamente contra TES en las finales regionales de la LPL. La organización mostró un gran nivel durante Worlds y llegaron a las semifinales, donde perdieron contra los ganadores del torneo, FunPlus Phoenix.

TES se enfrentará a Rogue Warriors el 6 de abril.

Artículo publicado originalmente en inglés por Jerome Heath en Dot Esports el 3 de abril.