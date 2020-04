El analista de Origen Kayys afirma que el estilo de juego de Bjergsen está «desactualizado»

Muchos expertos han criticado a Team SoloMid y sus jugadores tras el reciente fracaso del equipo en los playoffs del Spring Split de la LCS de 2020. Un ejemplo es el analista de Origen Jack «Kayys» Kaiser, que ha afirmado que el estilo de juego de Soren «Bjergsen» Bjerg está desactualizado por cómo el metajuego ha evolucionado a lo largo de los últimos años.

«El estilo de juego de Bjergsen está desactualizado. No se mueve de la calle central lo suficientemente rápido» aseguró Kayys en el podcast Summoning Inside junto a Christopher «Montecristo» Mykles y Duncan «Thorin» Shields. «No se dirige a las peleas a un ritmo suficientemente rápido, no tiene sentido tener a un jugador como Dardoch y no jugar así«.

El analista también declaró que TSM no está utilizando su dúo jungla-medio tan óptimamente como podrían por el ritmo lento de Bjergsen. El miembro de origen puso como ejemplo a Cloud9 sobre cómo Yasin «Nisqy» Dinçer y Robert «Blaber» Huang trabajan juntos como dúo cuando rotan.

Si nos fijamos en Nisqy, que ha sido esencial en el éxito de Cloud9 durante esta primavera, el medio de 21 años tiene el número más bajo de súbditos por minuto de los medios de la LCS, igual que el peor porcentaje de súbditos después del minuto 15 y de oro recibido.

Sin embargo, estos números reflejan su voluntad de querer abandonar su línea y en cambio ayudar a sus calles laterales. Con este factor combinado junto a la mejora de Blaber en la toma de decisiones, C9 ha mirado por encima del hombro al resto de equipos de la LCS durante esta temporada de primavera.

Bjergsen sigue siendo uno de los mejores medios de la LCS, pero está claro que necesita un cambio. TSM aún es pasivo, no acelera el ritmo de las partidas ni aumenta en exceso sus ventajas, un problema para la organización desde hace mucho tiempo.

TSM necesitará reagruparse de cara al Summer Split para poder clasificarse a los Campeonatos Mundiales, algo que no hacen desde 2017.

Artículo publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra en Dot Esports el 16 de abril.