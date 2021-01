Edward, exjugador de Moscow Five, se retira del League of Legends profesional

Edward Abgaryan ha anunciado su retiro del League of Legends competitivo.

El apoyo de 26 años fue parte del legendario Moscow Five, uno de los equipos más innovadores en la etapa inicial de League of Legends. Sus tácticas y builds extrañas marcaron la escena profesional de League of Legends y provocaron que muchos competidores siguieran sus pasos.

«Mi carrera empezó en 2017 cuando solo tenía 17 años y me he dedicado la mayoría de mi vida adulta a competir en League of Legends» declaró Edward. «He ganado, he perdido, he llorado de felicidad, he llorado de tristeza, pero ha sido precioso, siempre recordaré estos años con una sonrisa».

Edward, conocido anteriormente como GoSu Pepper, se hizo con un nombre propio en 2011 como el apoyo de Moscow Five en la segunda temporada de League of Legends. El equipo ruso fue imbatido en la IEM Season VI – Global Challenge Kiev, su primer torneo internacional, y no perdió ningún mapa a excepción de TSM, contra los que cayeron en uno antes de proclamarse campeones.

Tras ello, Moscow Five siguió participando en varios torneos y continuó venciendo a oponentes de distintas regiones con su estilo de juego innovador, basado en un pathing agresivo desde la jungla junto a un apoyo que rotaba. Moscow Five se clasificó a los Campeonatos Mundiales de 2012 y se postuló como el gran favorito del torneo. Mostraron un buen rendimiento en los cuartos de final, donde vencieron a Invictus Gaming por 2-0. Sin embargo, en la siguiente ronda se enfrentaron a Taipei Assassins, a los que no pudieron ganar tras perder por 2-1.

A finales de año el equipo se quedó sin jugadores después de que su CEO fuera arrestado. La legendaria plantilla fue fichada rápidamente por Gambit Gaming y disputó el Spring Split de la LCS europea de 2013. El equipo mostró un gran rendimiento que le permitió clasificarse a los Campeonatos Mundiales de nuevo, donde en esta ocasión cayó en los cuartos de final.

Edward se marchó de la LCS europea en 2016 y ha jugado en numerosos equipos del CIS hasta 2020. Se clasificó para tres Worlds pero nunca llegó a superar el Play-In. Durante su etapa de cuatro años en el CIS, hubo una breve etapa en la que volvió a Europa como entrenador asistente para Rogue. Su última temporada como jugador profesional la disputó en la PG Nationals 2020, la liga nacional italiana, de la mano de Mkers.

Artículo publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco en Dot Esports el 15 de enero.