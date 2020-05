Doublelift duda de Voyboy por alabar la llegada de Tyler1 a Challenger como jungla

Después de llegar a Challenger, el popular streamer Tyler «Tyler1» Steinkamp ha sido el centro de las discusiones en la comunidad de League of Legends. Otro conocido creador de contenido, Joedat «Voyboy» Esfahani, alabó a Tyler1 por su éxito tras quejarse semanas atrás de la toxicidad que invade el juego.

Yiliang «Doublelift» Peng se unió a la discusión dando su opinión sobre cómo las palabras de Voyboy contradicen sus quejas sobre el estado del soloQ de las últimas semanas.

«Creo que es bastante divertido que VoyBoy le hiciera retweet [a Tyler1]» dijo Doublelift. «Voy es alguien que dice «sí, la gente en soloQ se va, son trolls y muy tóxicos, el peor estado en el que ha estado nunca»… ¿Entonces por qué alabas a una persona que ha sido extremadamente tóxica y representa lo que odias?«.

Tyler1 fue bloqueado indefinidamente por lo que se hizo famoso: su toxicidad. A partir de ahí, después de ver el error cometido, ha intentado cambiar su percepción pública, pasar de ser «el jugador más tóxico de NA» a ser «el jugador más reformado de NA». En 2018 Riot Games revisó su decisión y le quitó el bloqueo.

Aunque desde hace dos años está de vuelta en la escena, en algunas ocasiones vuelve a actuar como lo hacía anteriormente, actuando como un troll o perdiendo las partidas intencionadamente.

Su actitud es familiar para cualquier persona que haya jugado partidas clasificatorias en League of Legends, algo escandaloso al ver cómo el sistema no castiga lo suficiente a aquellos que se saltan las normas. Hay docenas de casos en los que los jugadores no se comportan adecuadamente en las partidas muriéndose constantemente o se vuelven inactivos y solo se mueven alrededor del mapa para no ser detectados por el sistema. Aunque Riot Games se ha mostrado abierto y afirma que está intentando arreglar la situación, las grandes personalidades de League of Legends también han tenido algo de responsabilidad.

Si los buenos comportamientos son recompensados probablemente la base de jugadores seguirá el mismo camino. Cuando la actitud media es un conjunto de buenas y malas actitudes, el jugador también combinará ambos comportamientos.

El fundador de Counter Logic Gaming, George «HotshotGG» Georgallidis, también entró en el debate sobre la toxicidad y sobre cómo Riot se ha mostrado distante a escuchar los distintos feedbacks que ha recibido durante años.

Riot debería tener en cuenta con qué creadores de contenido se está aliando para asegurar especialmente durante retransmisiones en directo que los jugadores obedecen las normas y muestran una buena actitud. Si los streamers más vistos no son castigados por según qué comportamientos, ¿por qué sus seguidores no iban a hacer lo mismo?

Después de todo, somos humanos.

Artículo publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco en Dot Esports el 30 de mayo.