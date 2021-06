Cómo revisar cuántas horas has jugado a League of Legends

¿Has acabado alguna vez una partida de League of Legends y te has parado a pensar cuántas horas has dedicado al juego?

La respuesta, te guste o no, probablemente sea de cientos de horas que podrías haber pasado haciendo otras cosas como leer libros, aprender un nuevo idioma o haciendo nudillos en el gimnasio.

Wasted On LoL es una página web que te explica todo lo que necesitas saber sobre tu adicción a League of Legends. Simplemente debes poner tu nombre de Invocador (o el de cualquiera para este aspecto) y la página web calculará cuánto tiempo has jugado a League of Legends (y Teamfight Tactics) desde que iniciaste sesión por primera vez con tu cuenta.

Captura de pantalla vía WoL

Tras escribir tu nombre de Invocador la página web te explicará cuántos minutos, horas y días has pasado jugando al juego y comparará tus números con los de otros jugadores de tu misma región.

Para recibir un golpe de realidad mucho más grande la página web también muestra cuántos libros podrías haber leído, cuántas películas podrías haber visto y cuantos quilómetros podrías haber caminado.

Captura de pantalla vía WoL

Independientemente de cuántas horas hayas dedicado en convertirte en el mejor Blitzcrank, la mejor Ahri o el mejor jugador de Singed del mundo, probablemente no has jugado tanto como Pensive, un jugador surcoreano que ha jugado unos 634 días en total (prácticamente dos años) de su vida jugando a League of Legends.

Artículo publicado originalmente en inglés por Adam Newell y Jerome Heath en Dot Esports el 1 de febrero.