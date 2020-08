Clozer sustituye a Faker en T1 y gana la Telecom War contra KT Rolster

2020 LCK SUMMER Match 61 – Game 02 vs KT



지속되는 교전 속 새로운 신인과 함께 얻어낸 값진 승리.

항상 믿고 응원해주시는 팬분들께 감사드립니다.



Grabbing the W with new plays and our rookie.

Thanks to our fan for continuous support. #T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/gk76kDjG3g