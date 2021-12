Clasificando los campeones de League of Legends de 2021

Solo cuatro campeones se han unido al roster de League of Legends en 2021, marcando el número más bajo de nuevas incorporaciones desde 2018. Aún así, los cuatro campeones que llegaron a League of Legends este año han tenido un impacto masivo sobre el juego de una forma u otra. Ya fuesen la pieza central de un evento in-game, o el foco de un cambio de meta competitivo, cada uno de los nuevos campeones de 2021 han dejado su marca en League of Legends.

Al contrario que lo que hacían antes, que era soltar campeones al juego que no guardaban ninguna relación entre sí o relación con la historia, Riot Games cambió el rumbo en 2021, sacando cuatro campeones que estaban interconectados en la historia que empezó a principios de este año. Con eso en mente, hemos clasificado los cuatro campeones de 2021 basándonos en gameplay, caracterización, y atractivo general.

4) Akshan

Imagen via Riot Games

Akshan empieza la lista como el último de la cola en nuestra lista de lanzamientos de campeones de 2021, y no por ningun fallo suyo, sino porque no da la talla frente a los otros campeones que hemos visto esta temporada. No es que Akshan sea un campeón malo, pero comparado con los otros tres lanzamientos del año, simplemente no da la talla. Su habilidad de marca, Going Rogue (W), que revive a los compañeros de Akshan si los venga, no tuvo buena recepción en la comunidad de League of Legends cuando salió el campeón. Además, Akshan tuvo que recibir un hotfix casi de forma inmediata después de llegar a los servidores, y ha recibido otra actualización de balance y hotfix en cada parche (excepto uno) desde que se unió al roster. Como personaje, Akshan es divertido si, por ninguna otra razón, la idea de cazar «sinvergüenzas» y vengar a tus compañeros es un concepto divertido de la ficción de fantasía que es más que bienvenida en League of Legends.

3) Vex

Imagen via Riot Games

Mientras que el kit de Vex se parece al de un mago de control estándar, es su personalidad única que la hace destacar del resto del roster de campeones de League of Legends. Mientras que casi todos los otros campeones de League of Legends son el típico héroe o villano con un propósito desmesurado y una pasión por la lucha, Vez no quiere nada más aparte de no estaqr involucrada. Vale la pena volver a probar a Vex de vez en cuando aunque solo sea por oír lo que tiene que decir. Sin embargo, su gameplay complicado y diferencias notables con otros magos de control hacen que sea difícil de manejar para jugadores que no tienen experiencia con ella.

2) Gwen

Imagen via Riot Games

Hacía tiempo que Riot no sacaba un top laner con capacidades de duelo, pero Gwen encaja en esa descripción a la perfección desde que salió a principios de la temporada de 2021. El skill cap de Gwen es increíblemente alto; permite a los jugadores lanzar auto ataques para resetear sus habilidades y eso es una parte significativa de su kit. Esto es lo que le permite repartir daño tan rápidamente en skirmishes en el carril superior. Como bonus, la relación directa de Gwen a Viego marcó una de las pocas ocasiones en la historia de League of Legends donde dos campeones tienen una relación directa el uno con el otro, habiendo salido a los servidores uno detrás de otro.

1) Viego

Imagen via Riot Games

El año empezó con un bombazo cuando salió Viego en enero. El «rey arruinado» ha sido una misteriosa figura en el lore de League of Legends durante casi una década, pero cuando por fin apareció en la cinemática de Ruination, los jugadores de League of Legends sabían que el juego estaba a punto de dar una vuelta de 180 grados. La idea de que un campeón que tienen la habilidad de capturar el espíritu de otros campeones y utilizar los poderes de tus compañeros contra ti era algo que nunca se había visto en el juego. Viego es un campeón vanguardista, y definió el meta en varios momentos de la temporada de 2021 – tanto sobre el escenario profesional como en solo queue. Un buen jugador de Viego puede darle la vuelta a la partida gracias al inmenso techo de skill del campeón, mientras que el jugador medio de League of Legends puede pickearlo y contribuir de forma instantánea.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Michael Kelly el 25 de diciembre de 2021.