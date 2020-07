Burdol, el top suplente de T1, alcanza la primera posición en el solo queue coreano

Congratulations to Noh "Burdol" Tae-yoon, @T1LoL's trainee top laner, on achieving Rank 1 in the KR Server!



Source: https://t.co/C4yr537Uko



1. T1 Burdol

2. DWG ShowMaker

3. DWG Canyon

4. SN SofM

5. DWG ShowMaker pic.twitter.com/EdUjMTgXK3