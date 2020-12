The Last of Us Part II gana el premio a juego del año en The Game Awards

Tras ganar múltiples categorías de The Game Awards, The Last of Us Part II se ha llevado el premio a mejor juego del año, el más importante de todo el evento.

La secuela del título apocalíptico, producida por Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment (SIE), sigue la trama original de The Last of Us, estrenado en 2013, cinco años después. Los jugadores están inmersos en el mundo de Ellie, una de las protagonistas de The Last of Us, y Abby, una soldado con muchos conflictos.

El juego del año es uno de los muchos honores que The Last of Us Part II recibió a lo largo de la noche. El juego también se llevó a casa el premio a mejor narrativa, mejor dirección y mejor actuación, en este caso la de Laura Bailey como Ellie.

🏆 THE LAST OF US PART II IS GAME OF THE YEAR!! 🏆 Congratulations @Naughty_Dog on an INCREDIBLE night at #TheGameAwards! #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/OUGKbniY6t — The Game Awards (@thegameawards) December 11, 2020

Desde la idílica comunidad de Animal Crossing: New Horizons hasta el mundo postapocalíptico del título ganador, los nominados a mejor juego de 2020 tocaban las distintas experiencias que los jugadores han vivido a lo largo del año. Algunos jugadores fueron nostálgicos al jugar los remakes y actualizaciones de las franquicias Final Fantasy y DOOM. Otros buscaban aventuras, y la obtuvieron escapando del infierno en Hades, juego indie.

La lista completa de nominados incluye:

DOOM Eternal, ID Games/Bethesda

Final Fantasy VII Remake, Square Enix

Ghost of Tsushima, Sucker Punch/SIE

Hades, Supergiant Games

Animal Crossing: New Horizons, Nintendo

The Last of Us Part II, Naughty Dog/SIE

The Last of Us Part II se une a un ilustre grupo de ganadores en los años anteriores. En 2019, Sekiro: Shadows Die Twice de FromSoftware y Activision se llevó el premio a casa mientras en 2018 fue God of War de Sony Interactive.

Artículo publicado originalmente en inglés por Liz Richardson en Dot Esports el 10 de diciembre