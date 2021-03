A Bandai está fazendo um Enigma do Milênio real de Yu-Gi-Oh e propositalmente omitindo as instruções

Bandai e UltimateGear revelaram um novo modelo de Yu-Gi-Oh! baseado no icônico Enigma do Milênio do desenho que estará à venda ainda este ano, com lançamento em 2021.

O modelo deve começar a ser vendido em agosto de 2021 por um preço de 3850 ienes (por volta de R$ 200). O objetivo é imitar o quebra-cabeça como no show, com uma infinidade de peças de diferentes tamanhos sendo encaixadas para finalizar o produto final.

Qual é o truque, no entanto? Bem. É que o modelo não virá com um conjunto de instruções de como resolvê-lo, obrigando os criadores a usar sua intuição para concluir o produto acabado. Esta é claramente uma referência para os fãs recriarem a cena de Yugi resolvendo o quebra-cabeça no início do anime original.

O modelo incluirá 33 peças no total e será oco no centro, ao contrário do item original que abriga a alma do Faraó sem nome. Quando criado, terá cerca de 10 cm de tamanho e será o item perfeito para qualquer colecionador ou cosplayer de Yu-Gi-Oh!.

Não se sabe no momento se o item virá ao Ocidente. Apenas um lançamento japonês foi revelado no momento, então qualquer fã que queira colocar as mãos nele pode precisar importá-lo em um futuro próximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 19 de março.