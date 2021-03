Todas as raças jogáveis em World of Warcraft Classic: The Burning Crusade

A primeira expansão de World of Warcraft, The Burning Crusade, não só estendeu algumas zonas e raides, mas também trouxe novas raças.

Todas as raças disponíveis no World of Warcraft original continuaram jogáveis quando TBC foi lançado, mas a Blizzard Entertainment adicionou duas novas.

O Elfo Sangrento passou a ser jogável pelos membros da Horda, e os Draenei foram adicionados à Aliança.

Uma das principais razões para essas raças terem sido adicionadas foi apresentar a expansão da seleção de classes para cada facção. Nenhuma classe nova chegou ao jogo com TBC, mas algumas classes que só estavam disponíveis para uma facção passaram a ficar disponíveis para a outra.

Elfos Sangrentos podiam ser Paladinos, uma classe anteriormente disponível apenas para a Aliança. E os Draenei podiam ser Xamãs, uma classe antes exclusiva da Horda.

Com a chegada da pré-atualização de TBC ao WoW Classic, você poderá começar a criar seus Elfos Sangrentos e Draenei em preparação para o lançamento de TBC.

Essa opção não ficou disponível no lançamento original do jogo, em meados dos anos 2000s. No entanto, a Blizzard afirmou durante a BlizzConline que, caso os Elfos Sangrentos e os Draenei não estivessem disponíveis até o lançamento oficial do jogo, haveria pouco incentivo para criar essas raças.

Ao permitir que os jogadores criem Elfos Sangrentos e Draenei na pré-atualização, que ainda não tem data oficial, a Blizzard abre também a chance de chegar ao nível 60 antes do lançamento de TBC. Assim, você pode passar pelo Portal Negro ao mesmo tempo que os seus amigos do Classic.

Confira uma lista com todas as raças disponíveis em The Burning Crusade e todas as classes que você pode usar em cada uma delas.

Aliança

Anão – Caçador, Guerreiro, Ladino, Paladino, Sacerdote

Gnomo – Bruxo, Guerreiro, Ladino, Mago

Humano – Bruxo, Guerreiro, Ladino, Mago, Paladino, Sacerdote

Elfo Noturno – Caçador, Druida, Guerreiro, Ladino, Sacerdote

Draenei – Caçador, Guerreiro, Mago, Paladino, Sacerdote, Xamã

Horda

Orc – Bruxo, Caçador, Guerreiro, Ladino, Xamã

Tauren – Caçador, Druida, Guerreiro, Xamã

Troll – Caçador, Guerreiro, Ladino, Mago, Sacerdote, Xamã

Morto-vivo – Bruxo, Guerreiro, Ladino, Mago, Sacerdote

Elfo Sangrento – Bruxo, Caçador, Ladino, Mago, Paladino, Sacerdote

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 25 de março.

