Recompensas no jogo reveladas para o 17º aniversário de World of Warcraft

World of Warcraft fará 17 anos ainda este ano, o que significa que os jogadores podem esperar uma infinidade de recompensas no jogo para coletar assim que o evento começar. Essas recompensas foram adicionadas ao domínio de teste público do jogo e agora estão disponíveis para visualização.

Os itens que estarão disponíveis para reivindicar durante o evento de aniversário do WoW são todos temáticos de A Crusada Ardente. A primeira expansão do jogo completa 14 anos este ano e está sendo relançada para servidores Classic em 2021.

The Patch 9.1 PTR adds new rewards for WoW's 17th anniversary this year which are themed around the Burning Crusade.#Shadowlands#Warcrafthttps://t.co/TvQuekMpi0 pic.twitter.com/NJ3wOTgoml — Wowhead (@Wowhead) April 22, 2021

Quando o evento de aniversário for lançado nos servidores ativos ainda este ano, os jogadores serão capazes de obter uma nova montaria, a Illidari Doomhawk, ao matar um Chefe do Mundo conhecido como Doomwalker em Tanaris. O chefe é um retorno do Doomwalker original, um grande inimigo no Vale da Lua Negra durante o lançamento original da expansão Burning Crusade 14 anos atrás.

Além de uma nova montaria, a Blizzard está adicionando vários itens épicos que lembram peças clássicas de equipamento de A Cruzada Ardente. Itens reconhecíveis como o Ethereum Nexus-Reaver e o Barrel-Blade Longrifle estarão disponíveis para obtenção em um ambiente atualizado assim que o evento de aniversário do WoW começar no final deste ano. Akama’s Edge, uma espada épica de uma mão semelhante às armas empunhadas por Akama no Templo Negro, também está sendo disponibilizada para os jogadores

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic será lançado ainda este ano. Se tudo correr de acordo com o cronograma, o lançamento de Burning Crusade Classic deve se alinhar com o 17º aniversário do WoW em novembro, dando aos jogadores do Classic e atual algo pelo qual ansiar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 22 de abril.