Próxima expansão de World of Warcraft revelada: Shadowlands

A Blizzard Entertainment revelou hoje a oitava expansão de World of Warcraft, Shadowlands, durante a BlizzCon 2019.

Trailer de World of Warcraft: Shadowlands O véu entre a vida e a morte foi rompido. Descubra o que jaz além do mundo que você conhece no próximo capítulo da saga de World of Warcraft: Shadowlands, que chega em 2020. Saiba mais em http://worldofwarcraft.com.

A obsessão de Sylvana Correventos com a morte levou à destruição do Lich King, abrindo as Terras Sombrias (Shadowlands), uma versão sombria do mundo real.

Acima da Cidadela da Coroa de Gelo, o reino dos mortos aguarda os heróis de Azeroth.

Espera-se que a nova expansão aumente o nível máximo dos jogadores, adicione diversas habilidades e introduza novas masmorras, raides e área, incluindo Revendreth, Floresta de Arden, Maldraxxus e Bastião.

World of Warcraft on Twitter No king rules forever. World of Warcraft #Shadowlands coming 2020! 💀 https://t.co/S77GzeGBVd https://t.co/gzXOax9Uh4

Mais detalhes da próxima expansão do WoW devem ser revelados ao longo do final de semana. A data oficial de lançamento de Shadowlands ainda não foi anunciada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 01 de novembro.