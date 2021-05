Preços do WoW Burning Crusade Classic: aumentos de nível, clones de personagem e itens cosméticos

Já fazem quase 15 anos da primeira vez em que atravessamos o Portal Negro. E muitos jogadores já estão preparados para fazer isso de novo em 1º de junho, com o lançamento de WoW Burning Crusade Classic.

Mas, desta vez, há alguns serviços pagos envolvidos na expansão.

Embora você não precise pagar nada a mais para jogar em um servidor de Burning Crusade Classic, você poderá comprar um clone de personagem, um avanço para o nível 58 e um pacote de itens cosméticos do jogo.

Aumentos de nível

Você pode escolher um personagem por conta para subir diretamente para o nível 58 a partir de 18 de maio com o “Passe do Portal Negro”, que custa 39,99 dólares (preço em reais ainda não disponibilizado, mas deve custar entre R$99 e R$109,99).

Essa melhoria para o nível 58 não poderá ser usada nos Elfos Sangrentos e Draenei, as duas novas raças disponíveis no início da pré-atualização.

Os personagens que subirem para o nível 58 dessa forma só poderão existir nos servidores de Burning Crusade. O aumento de nível não está disponível para servidores do Classic original.

Clones de personagem

Quando entrar no jogo em 18 de maio, você terá a opção de mudar para um servidor do Classic original ou continuar no servidor atual, que passará a ser de TBC.

Você só poderá escolher um desses sem custo. Mas, pagando uma taxa, você poderá escolher criar uma cópia de um personagem já existente para ter uma versão dele no Classic e uma no TBC.

Também a partir de 18 de maio, você poderá clonar seus personagens pagando 35 dólares (preço em reais ainda não disponibilizado, mas deve custar R$89,99) por personagem.

Isso permite manter uma cópia dos seus personagens favoritos para sempre como estão em Classic enquanto ainda avança esses personagens em TBC.

Edição de luxo

Quando a pré-atualização começar, em 18 de maio, você poderá também comprar a edição de luxo (Deluxe Edition), um pacotão da nova expansão, que custará 69,99 dólares (provavelmente quase 200 reais).

Além de 30 dias de tempo de jogo e um Passe do Portal Negro, você ganhará alguns itens cosméticos do jogo que não estavam disponíveis no lançamento original de TBC — algo que certamente os puristas de WoW vão querer criticar.

O pacote inclui ainda uma montaria “Caçador Dimensional Redesperto” para TBC Classic e uma variante da montaria para usar no WoW atualizado, chamada “Viridian Phase-Hunter” (“Caçador Dimensional Viridiano”).

Além disso, você ainda recebe um efeito visual “Dark Portal Hearthstone” (“Pedra de Regresso do Portal Negro”) e um brinquedo “Path of Illidan” (“Caminho de Illidan”). Ambos ficarão disponíveis para usar nos servidores de TBC Classic.

Com 30 dias de tempo de jogo custando cerca de 15 dólares (no Brasil, R$42) e o Passe do Portal Negro custando 39,99 dólares (provavelmente R$99-109,99), os itens cosméticos da edição de luxo adicionam 15 dólares (mais de R$40) em valor ao pacote.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 06 de maio.