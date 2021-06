Onde fica o Portal Negro em WoW: The Burning Crusade Classic?

O Portal Negro é um dos locais mais icônicos de World of Warcraft.

Em The Burning Crusade: Classic, atravessar o Portal Negro é necessário para começar a aproveitar a nova expansão do jogo. Se você quiser o conteúdo de Burning Crusade, é preciso antes atravessar o Portal Negro. Saiba onde encontrá-lo caso esteja com dificuldades.

O Portal Negro fica na Barreira do Inferno, na porção sudeste. Depois de chegar no Domínio de Malhorrendo ou na Bastilha de Etergarde (dependendo de sua facção), será preciso descer até o canto sudeste do mapa, que terá uma enorme cratera.

Imagem via Blizzard Entertainment

Pule ou ande para dentro da cratera em direção ao portal que brilha em verde. Atravesse o portal e, dentro de instantes, você estará na Península Fogo do Inferno, pronto para começar sua jornada em Terralém. Para voltar a Azeroth, você pode retornar ao Portal Negro, no extremo leste da Península Fogo do Inferno, e estará de volta à Barreira do Inferno.

As coordenadas aproximadas do Portal Negro, do lado de Azeroth, são (58,58). Você também precisa estar no nível 58 ou superior para atravessar o portal e entrar em Terralém.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 02 de junho.