Como se inscrever no beta de World of Warcraft Shadowlands

Cansou de Battle for Azeroth? Por que não se inscrever para o beta de Shadowlands?

Battle for Azeroth chegou ao seu fim, brutal e sangrento. N’Zoth, o Corruptor está morto e tudo está bem no World of Warcraft. Ou será que está mesmo? A batalha pode ter acabado, mas a guerra está só começando.

Enquanto os campeões de Azeroth estavam ocupados lutando contra um dos Deuses Antigos, Sylvana Correventos não tinha nada de bom em mente. Ela tomou o Elmo da Dominação de Bolvar Fordragon, quebrou-o em 1.000 pedacinhos e abriu uma fenda entre o mundo dos vivos e o dos mortos.

Shadowlands é a sétima expansão de World of Warcraft, e inclui novas facções (Pactos), raides de alto nível, mais níveis e outras novidades. O lançamento está programado para algum momento de 2020. Mas, por enquanto, você tem o beta para aproveitar.

Como se inscrever no beta de Shadowlands

Para se inscrever no beta aberto de Shadowlands, é só abrir o site oficial de World of Warcraft: Shadowlands, fazer login com sua conta da Battle.net, ir até o fim da página e clicar em “Participar”.

Captura de tela via Blizzard Entertainment

Com isso, você estará automaticamente inscrito para ter uma chance de acesso ao beta.

Se Battle for Azeroth for algum indicativo, os convites para o beta serão distribuídos em levas. Pode ser que você não receba o convite logo que se inscrever, mas tenha paciência. Se tiver a sorte de ser selecionado, ele vai aparecer.

Se ou quando você for escolhido para fazer parte do beta, vai receber um email da Blizzard.

Agora o alpha já acabou, abrindo espaço para o beta de Shadowlands. A expansão Shadowlands passou oficialmente para os testes beta em 15 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 15 de julho.