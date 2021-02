Atualização 9.1 de World of Warcraft, Chains of Domination, vaza um dia antes da BlizzConline

Apenas um dia antes do início da BlizzConline, vazaram grandes anúncios relacionados a World of Warcraft: Shadowlands.

Chains of Domination, a primeira “grande atualização de conteúdo” de Shadowlands, trará uma nova zona chamada Korthia, um “domínio há muito perdido” da Gorja, segundo um vazamento recente da Blizzard. Na nova região, será possível embarcar em novas missões e levar seus personagens em direção ao conteúdo do fim do jogo.

Além do conteúdo do mundo aberto, no entanto, Chains of Domination trará duas novas instâncias a Shadowlands: uma masmorra e uma raide. A raide, chamada Sanctum of Domination (Santuário da Dominação), ficará acima da torre de Thanator e, supostamente, servirá como “trono do poder do Carcereiro”, de acordo com o conteúdo vazado.

Imagem via Blizzard Entertainment

Os vazamentos também sugerem que será possível “ficar cara a cara com a própria Rainha Banshee em um embate fatídico”. Ainda assim, não se sabe em que nível Sylvana Correventos fará parte da nova raide do jogo.

A masmorra de cinco jogadores (“Tazavesh, the Veiled Market” em inglês) é “uma megamasmorra Mítica de oito chefes que se passa em um bazar de Corretores misteriosos… culminando em uma invasão arriscada para roubar artefatos poderosos de Azeroth”, segundo os vazamentos.

Imagem via Blizzard Entertainment

Além de masmorras e raides, você ainda pode encontrar novas temporadas no PvP e Mítico+, assim como novas armaduras e poderes do novo sistema de pactos. Os Pactos devem ainda expandir na atualização 9.1, com uma extensão da campanha de pactos de nível máximo.

Ainda não foi anunciada, nem vazada, uma data de lançamento para a atualização 9.1.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 18 de fevereiro.