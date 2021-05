Wild Rift receberá 4 novos campeões e 11 skins na atualização 2.3

A Riot Games apresentou uma tonelada de adições futuras a League of Legends: Wild Rift no mais recente diário de desenvolvimento compartilhado no YouTube hoje.

Alguns dos destaques da próxima atualização 2.3 são a adição de quatro novos campeões, um novo evento e muitas skins.

Os primeiros campeões introduzidos no Wild Rift em junho serão Riven e Irelia. Os jogadores do título de PC, League of Legends, estarão imediatamente familiarizados com Riven e seu conjunto de habilidades, enquanto as alterações feitas para se adequar aos controles móveis podem fazer com que Irelia demore um pouco mais para se acostumar.

A maior mudança para a campeã é como Surto da Lâmina funciona. Devido à dificuldade de selecionar um alvo após o outro com controles de toque, a Riot implementou um sistema em que toques priorizará os campeões e a mira priorizará as marcas ou alvos com pouca vida.

Mais tarde na atualização, Lucian e Senna se juntarão ao Wild Rift também.

Durante a próxima semana, o evento Lâminas Quebradas será lançado, dando aos jogadores a oportunidade de completar missões ganhando recompensas com a oportunidade de desbloquear Riven ou Irelia.

Junto com esses novos campeões, a Riot implementará mudanças para beneficiar a jogabilidade e a qualidade de vida. Um recurso importante que chega ao Wild Rift é o recurso Grandes Amigos, que permitirá aos jogadores selecionar os jogadores de sua lista de amigos como “grandes amigos”.

Junto com novas skins chegando à loja na atualização 2.3, a equipe apresentou a skin Lulu Gloriosa que será a recompensa ranqueada para a terceira temporada em julho.

Aqui estão todas as skins que virão na atualização 2.3.

Lux Academia de Batalha

Ezreal Academia de Batalha

Ziggs Chefão

Kai’Sa Fliperama

Zed Dizimador de Galáxias

Irelia Ordem do Lótus

Renekton Curtindo o Verão

Lee Sin Curtindo o Verão

Leona Curtindo o Verão

Lucian Mercenário

Senna True Damage

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 29 de maio.