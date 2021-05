Rengar e Kha’Zix estrelam evento Mestres da Caçada em Wild Rift

Rengar e Kha’Zix chegaram em League of Legends: Wild Rift com um novo evento. No evento Mestres da Caçada, os jogadores escolhem um lado entre os dois campeões e acertam as contas dessa antiga rivalidade entre eles.

O evento começou em 5 de maio e vai terminar em 18 de maio. As recompensas expiram em 25 de maio, então você precisa resgatar todas as suas recompensas até lá.

Ao abrir a página do evento em Wild Rift, você vai precisar escolher um lado: Rengar ou Kha’Zix. O lado que você escolher influencia as recompensas que vai receber, já que há recompensas diferentes para os dois.

Para decidir o lado vencedor, todos os que escolherem aquele lado devem contribuir. Na primeira semana, a Riot vai contabilizar a média de partidas jogadas por jogador e atualizar o placar diariamente. Na segunda semana, a desenvolvedora vai contabilizar o número de abates para decidir o vencedor. As pontuações serão divididas por região.

Se a equipe de Rengar vencer o evento, todos os que estiverem do lado do campeão receberão o ícone Rei do Rift.

Imagem via Riot Games

Os que apoiarem a equipe de Kha’Zix, por outro lado, receberão o ícone Predador Perfeito se vencerem.

Imagem via Riot Games

Todos os jogadores do lado vencedor poderão exibir a tag de surgimento do campeão escolhido por uma semana após o fim do evento. A equipe que ficar em segundo lugar receberá um Pacote de Bônus contendo um bônus de cada como prêmio de consolação.

Além disso, o evento também tem missões que podem ser concluídas para ganhar recompensas. Essas missões e recompensas são individuais e não dependem do desempenho do seu time. Elas podem ser encontradas na página do evento no próprio aplicativo de Wild Rift ou nesta página no site de suporte da Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 05 de maio.