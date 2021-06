Quando termina a 2ª temporada de League of Legends: Wild Rift?

A segunda temporada de League of Legends: Wild Rift está em andamento. Tudo começou em 2 de abril e introduziu um novo recurso ao jogo, o passe de batalha.

O Passe Wild custa 599 Wild Cores e contém 50 níveis de recompensas. Os jogadores devem completar missões para avançar por esses níveis para desbloquear um emote, ícone, Ciscos Azuis, Moedas Poro e muito mais. No nível 50, os jogadores podem desbloquear a skin Jax Hexplorador.

A recompensa ranqueada para esta temporada é a skin Jinx Gloriosa. Os jogadores precisam chegar ao Ouro IV até o final da temporada para adquirir uma linda skin. Os jogadores também podem ganhar outras recompensas com base na classificação que alcançaram nesta temporada.

Quando termina a segunda temporada de League of Legends: Wild Rift?

As temporadas em Wild Rift são muito mais curtas do que suas contrapartes para PC. A Riot Games confirmou que as temporadas durarão três meses. Mas, uma data final oficial para a segunda temporada não foi revelada. Provavelmente, o final da temporada coincidirá com o final do Passe Wild, que acontecerá no dia 1º de julho, de acordo com a contagem regressiva do jogo.

A terceira temporada do jogo deve começar logo depois disso, com um novo passe de batalha e uma recompensa por classificação. Assim, os jogadores têm até a primeira semana de julho para passar dos 50 níveis da batalha e chegar ao Ouro IV para desbloquear todas as recompensas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 04 de junho.