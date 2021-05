Os melhores campeões para o meio em League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift está disponível na maioria das regiões do mundo.

Apesar das semelhanças com LoL, Wild Rift apresenta uma variedade de ajustes exclusivos que forçarão os jogadores a mudar sua seleção de campeão entre os jogos e aprender as melhores maneiras de jogar. Alguns campeões são idênticos aos seus homólogos do LoL, mas outros receberam alterações em seu kit para se adequar ao mapa menor de Wild Rift.

Este artigo apresentará as melhores opções de campeão para jogadores de rota meio para aqueles que buscam subir no ranking.

Aqui estão os melhores campeões do meio em Wild Rift.

Akali

Imagem via Riot Games

Uma escolha popular em League of Legends e Wild Rift, Akali é um dos melhores meio do jogo. O poder desta assassina do meio vem de sua alta quantidade de dano e mobilidade incomparável. Com um kit idêntico em ambos os jogos, Akali é perfeita para veteranos do LoL que estão jogando Wild Rift pela primeira vez.

Se não for parada, o final de jogo de Akali é tão poderoso quanto o início e o meio do jogo. Ela pode até chegar a um ponto onde pode facilmente apagar alguns campeões inimigos.

Embora Akali possa ser difícil de jogar, ela é uma excelente escolha para subir nas ranqueadas.

Orianna

Imagem via Riot Games

Orianna é outra campeã cujo kit é o mesmo entre os jogos. Esta controladora do meio é perfeita para aqueles que preferem um ritmo mais lento para sua fase de rota. O kit de Orianna é versátil com a capacidade de causar danos e proteger, perfeitos para as situações de luta de equipe.

Orianna envia sua orbe para o centro de uma batalha, usando-a para causar dano ou para conter vários inimigos em uma área com seu comando final: Onda de Choque.

Se você está atrás de um campeão perfeito para iniciantes, Orianna é um dos melhores campeões da rota meio para você.

Katarina

Imagem via Riot Games

Apresentada a Wild Rift no início de março, Katarina pode ser tão dominante em Wild Rift quanto provou ser no LoL. Outra assassina da rota meio, esta campeã tem um estilo de jogo semelhante ao de Akali, mas suas habilidades são mais fáceis de dominar. Com uma alta quantidade de dano e um escalamento impressionante de itens, Katarina pode tornar-se uma bola de neve fora de controle com apenas alguns abates.

Se você quer jogar com campeões assassinos, mas ainda não dominou Akali, Katarina é uma ótima alternativa e pode definitivamente ajudar a subir na classificação.

Aurelion Sol

Imagem via Riot Games

Quando se trata de jogar no meio em Wild Rift, alto dano e mobilidade para atingir os objetivos e evitar o ataque inimigo são necessários. Aurelion Sol possui essas duas características com seu conjunto de habilidades único de mago. Semelhante a outros campeões nesta lista, Aurelion Sol atende a jogadores que preferem uma fase de rotas mais lenta. Mas uma vez que itens suficientes tenham sido comprados, o campeão se torna uma potência capaz de duelar com os campeões mais fortes.

Com a velocidade de movimento da Expansão Celestial e a habilidade de viajar pelas paredes com o Cometa Lendário, Aurelion Sol pode estar onde ele precisa estar em um curto espaço de tempo para ajudar a capturar objetivos ou ajudar outros companheiros de equipe.

No que diz respeito aos campeões mago do meio, Aurelion Sol é um dos melhores atualmente em Wild Rift.

Ahri

Imagem via Riot Games

Ahri é a escolha perfeita na rota meio graças à sua variedade de ferramentas de longo alcance e habilidades de avanço. Dado o tamanho menor do Rift, alcançar o oponente pode ser tão simples quanto dois avanços de sua ultimate. Seus outros movimentos também garantem a ela uma vantagem em rota contra a maioria dos campeões assassinos de alto dano comumente usados no papel.

Duelar abertamente contra Ahri pode ser difícil para muitos campeões. Depois de lançar seu charme, Ahri pode descarregar uma combinação devastadora sobre seu alvo.

Ahri pode ser uma campeã para iniciantes, mas isso não significa que ela não possa ser eficaz com jogadores experientes. Se magos de habilidades se encaixam no seu estilo de jogo, não há como ultrapassar Ahri ao jogar na rota meio.

