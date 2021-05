Notas da atualização 2.2c de Wild Rift

Uma nova competição está surgindo no Wild Rift na atualização 2.2c.

Renekton, que está disponível para jogar, estará frente a frente com seu irmão Nasus no próximo duelo Nemesis. O grande crocodilo traz um novo kit de ferramentas para a rota do Barão, introduzindo um estilo de jogo agressivo, mas tanque, para a versão do Summoner’s Rift de Wild Rift.

Alguns enfraquecimentos de campeões direcionados também estão chegando com a atualização 2.2c, com alguns dos mais fortes da fila solo do jogo sofrendo. Evelynn está finalmente sendo derrubada e Kai’Sa, que tem se desempenhado “muito bem” no “jogo de alto nível”, também está sendo atingida pelo martelo do enfraquecimento da Riot.

Aqui está a lista completa de notas e atualizações para a atualização 2.2c do Wild Rift.

Novos campeões

Renekton, o açougueiro das areias

Renekton é um guerreiro Ascendente aterrorizante dos desertos abrasados de Shurima. Ele já foi o Campeão mais adorado do império e já levou grandes exércitos a incontáveis vitórias. Mas, depois que o Disco Solar caiu, Renekton foi enterrado sob as areias e, enquanto o mundo acima mudava, ele sucumbia lentamente à insanidade. Agora que está livre novamente, ele nutre um furioso desejo de vingança contra seu irmão Nasus, a quem culpa pelos séculos passados na escuridão.

Novas skins

Renekton Terra Abrasada

Diana Lua Sangrenta

Jhin Lua Sangrenta

Kennen Lua Sangrenta

Twisted Fate Lua Sangrenta

Yasuo Lua Sangrenta

Nasus Infernal

Mech Malphite

Todas essas skins serão lançadas no decorrer da atualização.

Novos acessórios

Os jogadores podem ganhar ou comprar acessórios de várias fontes diferentes.

Ícones : Poro Arco-íris; Poro Tanzanita; Poro Olho de Gato; Poro Citrino; Poro Obsidiana; Poro Quartzo-rosa; Poro Safira

: Poro Arco-íris; Poro Tanzanita; Poro Olho de Gato; Poro Citrino; Poro Obsidiana; Poro Quartzo-rosa; Poro Safira Emotes : Orgulho 2021

: Orgulho 2021 Guarda Territorial : Arco-íris pra Galera

: Arco-íris pra Galera Ornamentos : Máscara Ritual

: Máscara Ritual Retornos: Retorno da Lua Sangrenta

Novos eventos

Orgulho

O evento Orgulho começará em 24 de maio.

Duelo Entre Nêmeses

Mais tarde na atualização, Nasus e Renekton entrarão no segundo duelo Nemesis de Wild Rift. Esses duelos podem ser desencadeados quando:

Ambos os Campeões estiverem no nível 13 ou acima;

Nenhum deles pode ter causado nem sofrido dano de Campeões dentro de 5 segundos;

Ambos os Campeões devem estar vivos;

Ambos os Campeões devem estar a pelo menos 16 unidades de distância um do outro.

O Duelo entre Nêmesis não acontece em todas as partidas em que essas condições são atendidas. Porém, quando acontece, um anúncio avisa todo mundo que está na partida. Um Campeão vence o evento dentro da partida quando o Campeão oponente morre até 3s depois de sofrer dano do Campeão vencedor.

O Duelo entre Nêmesis de Nasus e Renekton se chama Rivalidade Fraterna:

Se Nasus vencer, (1) Ataque Sifão atingirá todos os inimigos em uma área;

Se Renekton vencer, ele permanecerá com Fúria máxima durante (Ult) Dominus.

MUDANÇAS EM CAMPEÕES

BRAUM

Braum está se destacando demais por conseguir prender os inimigos, apesar de sua identidade ser a de um Campeão que bloqueia projéteis poderosos.

(P) Golpes Concussivos

Duração do atordoamento: 1,25/1,5/1,75s → 1/1,25/1,5s

DIANA

A Velocidade de Ataque da (P) Espada de Prata Lunar da Diana está escalando demais conforme ela aproveita o efeito bola de neve.

(P) Espada de Prata Lunar

Velocidade de Ataque: 30 a 120% → 30 a 100%

EVELYNN

Não odeie quem está jogando, odeie o Espinho de Ódio. Evelynn ainda está bem forte, então reduzimos sua principal ferramenta de dano.

(1) Espinho de Ódio

Dano: 45/50/55/60 → 40/45/50/55

FIZZ

Fizz está se afogando quando enfrenta magos de cutucada na rota do meio durante o início de jogo. Ajustamos os problemas iniciais de Mana do Campeão para que ele não precise de um salva-vidas.

Atributos base

Regeneração de Mana Base: 15 → 18

JAX

O fim de jogo do Jax está fraco demais, especialmente quando ele não está com o efeito azul. Com mais Mana conforme sobe de nível, ele deve ser capaz de escalar até se tornar uma ameaça persistente em partidas mais longas.

Atributos base

Mana por Nível: 33 → 57 Mana no Nível 15: 852 → 1188



KAI’SA

Kai’Sa está com um desempenho muito acima da média nas partidas de níveis mais altos de habilidade. Em resposta, enfraquecemos a habilidade que ela usa para limpar levas de tropas e reduzimos o potencial de jogadas no início de jogo.

(1) Chuva Icathiana

Dano adicional causado a tropas com menos de 35% de Vida: 200% → 150%

(Ult) Instinto Assassino

Tempo de Recarga: 80/70/60s → 100/80/60s

LEE SIN

Lee Sin está com um desempenho excessivamente alto nos níveis mais altos de habilidade, então ajustamos o poder obtido ao usar a Passiva de maneira efetiva.

(P) Agitação

Velocidade de Ataque: 50% → 40%

LULU

Em comparação aos outros suportes encantadores, que estão com bom desempenho, Lulu tem ficado para trás. Revertemos parcialmente alguns dos enfraquecimentos recentes nos atributos base da Campeã para ajudar tanto ela quanto o Pix.

Atributos base

Mana: 435 → 480

Velocidade de Movimento: 325 → 330

LUX

Queremos estimular a escolha de Campeões para várias rotas, mas a Lux como suporte está forte demais. Para resolver isso, ajustamos o poder do escudo que a Campeã concede.

(2) Barreira Prismática

Quantidade de escudo concedido na volta: 100/140/180/220 → 75/105/135/165

Multiplicador de PdH do escudo na volta: 0,4 → 0,3

PANTHEON

Apesar dos fortalecimentos recentes, Pantheon está sofrendo para conseguir ter impacto. Implementamos mais alguns fortalecimentos para ajudá-lo a se erguer.

Atributos base

Armadura por Nível: 4.3 → 4.7 Armadura no Nível 15: 101 → 106



(2) Escudo-Cometa

Dano base: 65/90/115/140 → 70/120/170/220

TWISTED FATE

Twisted Fate anda sofrendo ultimamente, a Carta Vermelha dele não anda no mesmo nível do resto do baralho.

(2) Escolha uma Carta

Raio do efeito em área da Carta Vermelha: 2 → 2,75

Lentidão da Carta Vermelha: 30/35/40/45% → 35/40/45/50%

Mudanças no sistema de jogo

Ganho de ouro passivo

Antes de 8min: 4 de ouro por segundo (inalterado)

Depois de 8min: 4 de ouro por segundo → 3 de ouro por segundo

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 11 de maio.