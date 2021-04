Yoru pode abrir o Portal Hookah de Bind por fora usando Falcatrua em VALORANT

Yoru certamente é ótimo em colocar o pé na porta.

Um jogador de VALORANT descobriu como abrir o Portal de Hookah em Bind com Yoru, mostrando a interação aparentemente não intencional em um vídeo ontem. A Dot Esports testou isso em uma partida personalizada, descobrindo que as portas do protal permanecerão abertas enquanto você não reativar a habilidade.

Para reproduzir isso, os jogadores precisam colocar a Falcatrua de Yoru na fenda entre a porta e a moldura externa. As portas se abrirão automaticamente, permitindo que você entre e saia livremente. E simplesmente colocar as pegadas no chão sem ativá-las manterá as portas abertas indefinidamente.

Os jogadores de Yoru podem usar essa interação para expor quaisquer inimigos escondidos no portal, permitindo que seus companheiros os destruam quando menos suspeitarem. E ser capaz de manter as portas abertas dará ao seu esquadrão uma visão clara do portal quando você ouvir um oponente pegá-lo.

Essa estratégia não funciona no portal próximo aos chuveiros do local A, porque não tem o mesmo espaço.

O designer-chefe de personagens, Jay Watford, discutiu as habilidades do agente no início desta semana, explicando que os desenvolvedores tentam "determinar se as interações recém-descobertas estão enriquecendo ou quebrando o jogo tático". A Falcatrua de Yoru provavelmente se enquadra no último e é lógico que a Riot o consertará no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 15 de abril.