VALORANT terá classificação renomeada com o lançamento do jogo

A Riot Games renomeará a classificação mais alta de VALORANT, anteriormente conhecido como VALORANT, quando o jogo for lançado na próxima semana, em 2 de junho, de acordo com um relatório da Polygon.

A decisão do desenvolvedor de nomear a classificação mais alta com o próprio nome do jogo em si foi uma escolha difícil, que gerou confusão entre a base de jogadores, e até a Riot sabe disso.

“Quando estávamos discutindo esses nomes, Valorant parecia uma escolha realmente impressionante para a classificação mais alta”, disse o designer sênior de VALORANT, Sean Szopinski. “O que poderia ser mais legal do que subir nas classificações, aspirando a se tornar um heroico Valorant de elite, a personificação do próprio jogo! Mas vocês têm razão, é um pouco confuso. Nós entendemos. Eu entendi. Vamos mudar para o lançamento.”

As classificações atuais do jogo são Bronze, Silver (Prata), Gold (Ouro), Platinum (Platina), Diamond (Diamante), Immortal (Imortal), e Valorant como a classificação mais alta possível. Mas em breve, a classificação final receberá uma nova camada de tinta, entretanto, o novo título ainda não foi revelado.

Szopinski também falou sobre as queixas dos jogadores de que não há muito o que fazer quando a classificação máxima é alcançada, deixando acreditar que haverá mais incentivo assim que o modo competitivo for lançado.

“Como para mostrar a classificação específica dos melhores jogadores, isso é algo que temos discutido muito e acabará por ser parte do Ecossistema Competitivo de VALORANT ”, disse Szopinski.

Overwatch, por exemplo, possui uma lista com os 500 melhores jogadores em cada uma das regiões do jogo. VALORANT poderia fazer algo semelhante, mas Szopinski não mencionou muito mais, de acordo com a Polygon.

VALORANT será lançado como um título gratuito em 2 de junho e o modo competitivo estará disponível algumas semanas depois.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 27 de maio.