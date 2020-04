VALORANT quebrou recordes em sua primeira semana, agora precisa provar que não é só um fogo de palha

O novo jogo de tiro em primeira pessoa tático da Riot Games, VALORANT, apareceu na Twitch com algumas das visualizações mais fortes que a plataforma já viu, mesmo o jogo estando em teste beta fechados.

Chegando a mais de 1,7 milhão de espectadores, o jogo registrou mais de 19 milhões de horas quando os criadores de conteúdo tiveram permissão para jogar o jogo em stream pela primeira vez. VALORANT realizou o que muitos dos jogos de melhor desempenho da Twitch considerariam uma forte semana de audiência em apenas um dia.

O jogo altamente hypado da Riot superou as expectativas de muitas pessoas em relação ao tipo de público que um jogo pode atrair na Twitch, especialmente em seu primeiro dia. Mas para aqueles que prestam muita atenção à maneira como a visualização da Twitch funciona, essa visualização monstruosa, embora sem precedentes, não é uma surpresa. Embora VALORANT esteja no caminho de se tornar um item básico na Twitch, é importante que a indústria evite deixar o primeiro dia definir expectativas irreais para o futuro do jogo.

Há uma forte chance de que VALORANT tenha o que é preciso para ser um dos jogos mais populares, mas deve-se tomar cuidado para que o jogo não tenha uma reputação que não será capaz de cumprir.

A versão beta do VALORANT esta semana foi uma tempestade perfeita de estímulo à audiência, mas muitos dos fatores que o tornaram extremamente bem-sucedido em seu dia de abertura não serão formas confiáveis ​​para o jogo atrair espectadores a longo prazo.

Recompensas da Twitch, a pandemia de COVID-19 e o status da Riot como uma das melhores desenvolvedoras fazendo um novo jogo se misturam perfeitamente, criando um coquetel explosivo e potente para aumentar a audiência.

Para iniciantes, os principais desenvolvedores do setor têm um histórico de atração consistente de espectadores para uma estreia na Twitch. No ano passado, o lançamento de Apex Legends da Electronic Arts em fevereiro gerou mais de 30 milhões de horas assistidas várias semanas seguidas, algo que a maioria dos jogos não consegue fazer nem uma vez ao ano.

Enquanto Apex conseguiu seu sucesso inicial por mais de um mês, a audiência finalmente caiu quando o hype do jogo diminuiu e outros jogos concorrentes em seu gênero, como Fortnite, lançaram mais conteúdo.

Da mesma forma, as recompensas da Twitch desempenham um papel importante na geração de visualizações, e não estamos falando de algumas skins e cosméticos básicos que estão disponíveis regularmente em uma infinidade de jogos com a Twitch Prime.

Tornar a versão beta de VALORANT acessível ao público exclusivamente por assistir criadores de conteúdo na Twitch é talvez a força motriz mais significativa do jogo para a audiência. Não são apenas as pessoas que, de outra forma, podem não assistir à Twitch fazendo login, mas muitas pessoas estão até criando várias contas e assistindo a várias streams em vários dispositivos, na tentativa de obter uma permissão para o acesso beta.

A chave aqui é que o jogo, que está sendo sensacionalizado pela comunidade de jogos, só é acessível assistindo à Twitch. Um dos paralelos mais próximos que podemos fazer é do evento de Ano Novo de Escape from Tarkov na Twitch.

As pessoas não precisavam assistir à Twitch para jogar EFT, o evento de recompensas da Twitch para o jogo deu aos espectadores itens benéficos e tangíveis no jogo que não eram estritamente um impulso cosmético. Em vez de um jogo ser “pay-to-win”, o evento efetivamente fez de EFT “assista-para-ganhar”. A iniciativa da Riot de tornar a versão beta acessível através de uma recompensa na Twitch levou o evento de EFT a outro nível.

Mas para EFT, o evento de recompensas da Twitch só poderia ajudar, e muito, o jogo. Eventualmente, a audiência do título caiu para números mais moderados. Depois de abrir o ano com 30 milhões de horas assistidas, a audiência do jogo foi reduzida para menos da metade na semana seguinte.

Para um jogo como EFT que já existe há algum tempo, esse aumento de curto prazo na audiência pode levar a uma impressão residual em alguns espectadores, ajudando o jogo a se misturar ao escalão superior dos títulos na Twitch. Mas, para um novo jogo altamente divulgado feito por uma gigante como a Riot, esse impulso inicial é ainda mais poderoso.

Por fim, um elemento da audiência de VALORANT que talvez não esteja recebendo tanta atenção é o fato de mais pessoas estarem assistindo à Twitch. Com as consequências da pandemia do COVID-19 mantendo as pessoas em suas casas e adiando todas as principais ligas de esportes tradicionais, as massas foram cada vez mais atraídas pela Twitch para encontrar entretenimento.

No primeiro trimestre do ano, a Twitch alcançou uma alta histórica de horas assistidas e uma audiência média, de acordo com o relatório trimestral da Streamlabs e da Stream Hatchet. É natural que um evento maciço nos jogos durante um período como esse aumentaria ainda mais seu alcance a números recordes.

Todas essas coisas são boas ou ruins para a vida a longo prazo de VALORANT na Twitch?

Especular o futuro de VALORANT não é fácil. O jogo certamente tem uma base que poderia impulsioná-lo a iniciar uma nova era na Twitch. Mas, ao mesmo tempo, o hype atual em torno de seus números iniciais de audiência poderia servir para criar expectativas irrealistas, que poderiam prejudicar o potencial do jogo.

Enquanto os fãs assistem streamers como Summit1g e TimTheTatman esperando indefinidamente na esperança de obter acesso ao beta de VALORANT, é importante verificar suas expectativas para o jogo. Se não o fizerem, podem acabar se decepcionando no caminho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 08 de abril.