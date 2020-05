Lançamento oficial de VALORANT será em 2 de junho, com novo modo, novo personagem e novo mapa

A Riot Games anunciou hoje que VALORANT será lançado em 2 de junho “na maior parte do mundo”.

O jogo de tiro tático da Riot está em beta fechado desde abril e chegou com força, batendo recordes na Twitch apesar das complicações da pandemia de COVID-19.

Nos dias antes do lançamento do jogo, o beta fechado vai terminar. A partir de 28 de maio, a Riot vai reiniciar as contas dos jogadores e adicionar uma grande atualização com conteúdo novo. Ainda não foi revelado quanto exatamente será atualizado, mas as notas serão divulgadas em breve.

Quando VALORANT for lançado, em 2 de junho, você começa do zero em tudo, incluindo classificações, MMR, personagens desbloqueados e skins. Isso permite nivelar o terreno para todos os jogadores.

“Nosso objetivo sempre foi trazer VALORANT para a maior parte possível do mundo, então é empolgante poder fazer isso em 2 de junho”, disse Anna Donlon, produtora executiva de VALORANT. “A equipe está ansiosa para começar um comprometimento com a comunidade global de VALORANT pelas próximas décadas. Esse é só o começo da nossa jornada.”

No lançamento, novos conteúdos, como um novo modo de jogo, um novo agente e um novo mapa, estarão disponíveis.

A Riot também priorizou o desenvolvimento dos servidores do jogo e planeja reduzir a latência no mundo todo. Os novos servidores, implantados nas próximas semanas, serão localizados em Atlanta, Dallas, Londres, Madri, Varsóvia e outros lugares.

VALORANT é um jogo gratuito para PC criado pela desenvolvedora de League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics.

