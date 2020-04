VALORANT bate recorde na Twitch com 34 milhões de horas assistidas

A versão beta fechada de VALORANT está começando com um recorde na Twitch. VALORANT “quebrou o recorde de horas assistidas em um dia em uma categoria de jogo na Twitch nas primeiras horas do lançamento do beta fechado”, anunciou a Riot Games hoje.

Depois de marcar o segundo lugar em maior número de espectadores simultâneos na Twitch de todos os tempos, perdendo apenas para as finais do campeonato mundial de League of Legends de 2019, “VALORANT estabeleceu um novo recorde com 34 milhões de horas assistidas”, segundo a Riot. Esse marco apenas nos diz que o novo FPS é um sucesso.

“Com VALORANT, a Riot Games provou mais uma vez que construir uma comunidade forte na Twitch desde o primeiro dia é a chave do sucesso”, disse Ben Vallat, vice-presidente sênior de parcerias e desenvolvimento corporativo da Twitch. “Estamos vendo uma emoção incrível em toda a comunidade e, assim como em League of Legends, temos o prazer de fazer parte da história de sucesso de VALORANT desde o início.”

VALORANT teve 19,11 milhões de horas assistidas ontem, de acordo com o site de estatísticas da Twitch, Esports Charts.

VALORANT quebrou anteriormente o recorde de visualizações da Twitch em um dia quando foi revelado na semana passada, em 3 de abril. Muitos streamers mostraram suas partidas pré-gravadas no fim de semana anterior e receberam 12,2 milhões de horas assistidas, de acordo com a Riot.

“Nossos corações, caixas de entrada e mensagens diretas nas mídias sociais estão cheias de entusiasmo pelo beta fechado de VALORANT“, disse Anna Donlon, produtora executiva de VALORANT. “Neste momento, estamos focados em oferecer uma experiência verdadeiramente global para fãs de jogos de tiro táticos, e já estamos aprendendo muitas lições. Este é apenas o começo de nossa jornada com jogadores e, à medida que implementamos nossa infraestrutura de servidores nesses tempos tumultuados, estamos ansiosos para convidar mais jogadores de VALORANT de todo o mundo para esta comunidade digital”.

No segundo dia, VALORANT conta com mais de um milhão de espectadores novamente, pois os jogadores de todos os lugares apreciam o jogo enquanto disputam por uma chance na Twitch de obter acesso à versão beta fechada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 08 de abril.