Um erro da caixa de colisão impede que tiros na cabeça sejam registrados na atualização mais recente de VALORANT

Um jogador de VALORANT recentemente compartilhou um erro que impedia o registro de um tiro na cabeça. A causa do problema parece ser uma dessincronização de animação que ocorre após o equipamento das habilidades do agente.

O clipe mostrava Sage acertando um tiro na cabeça de Brimstone. Logo após Sage apertar o gatilho, a bala atravessou a cabeça de Brimstone, mas não causou dano. Brimstone teve tempo de reagir, mas Sage deu um segundo tiro que garantiu a morte.

A Riot Games foi rápida em reconhecer o erro. “Existe um erro com a habilidade de animação ser dessincronizada com o cliente e o servidor (eles não foram cronometrados corretamente no retrocesso do servidor)”, acrescentou o líder de engenharia técnica do VALORANT Riot StealthyJesus.

Embora os erros sejam bastante comuns nos estágios beta de qualquer jogo, o problema já está no radar da Riot. No entanto, isso pode causar inconvenientes no modo classificado que foi lançado em 30 de abril, uma vez que o tiro inicial revela a posição da equipe.

VALORANT ainda está em fase beta fechada e os desenvolvedores da Riot estão fazendo o possível para corrigir quaisquer problemas antes do lançamento oficial do jogo neste fim de ano.

